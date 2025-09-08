दिल्ली से बिहार भेजे 30 लाख के फोन, पार्सल में निकली रद्दी-कागज; पढ़ें चोरी की कहानी

यह घटना तब सामने आई जब बिहार के सीवान के एक मोबाइल फोन व्यापारी ने 6 सितंबर को करोल बाग पुलिस स्टेशन में ई-एफआईआर दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 31 अगस्त को करोल बाग के थोक विक्रेताओं से 385 नए मोबाइल फोन ऑर्डर किए थे, लेकिन उसके पास जो पार्सल पहुंचा है, उसमें रद्दी-कागज भरे हैं।

दिल्ली पुलिस ने 30 लाख रुपये की कीमत वाले 350 से ज्यादा फोन बरामद किए हैं। इसके साथ ही चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने ये फोन एक कुरियर पार्सल से गायब किए थे। यह घटना तब सामने आई जब बिहार के सीवान के एक मोबाइल फोन व्यापारी ने 6 सितंबर को करोल बाग पुलिस स्टेशन में ई-एफआईआर दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 31 अगस्त को करोल बाग के थोक विक्रेताओं से 385 नए मोबाइल फोन ऑर्डर किए थे, लेकिन उसके पास जो पार्सल पहुंचा है, उसमें रद्दी-कागज भरे हैं।

जब पार्सल से निकली रद्दी और कार्डबोर्ड पुलिस ने बताया कि यह माल एक कूरियर के जरिए बुक किया गया था और इसे ट्रेन से सीवान भेजा जाना था। डीसीपी निधिन वलसन ने बताया, जब बिहार में माल पहुँचाया गया, तो व्यापारी को पता चला कि चारों पार्सल में मोबाइल फ़ोन की बजाय सिर्फ़ कार्डबोर्ड और रद्दी कागज भरे हुए हैं। यह देखकर व्यापारी का कलेजा दहल गया।

व्यापारी की शिकायत पर शुरू हुई छानबीन इसके बाद व्यापारी ने ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। चोरी में इस्तेमाल किए गए संदिग्ध कूरियर वाहन और ई-रिक्शा की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए करोल बाग और झंडेवालान इलाकों में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की छानबीन की गई।

दो भाइयों ने किया कांड, गायब किए 30 लाख के फोन सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर, पुलिस ने शनिवार को बीड़नपुरा में छापा मारा और दो भाइयों अभिषेक सिंह और विकास सिंह तोमर को गिरफ्तार किया। 27 साल का अभिषेक, बीएचआर कूरियर में कूरियर ड्राइवर के तौर पर काम करता था। 22 साल का विकास सिंह तोमर, एक ई-रिक्शा चालक है।

बोले, आर्थिक तंगी के चलते रची थी साजिश तलाशी के दौरान, पुलिस ने 376 चोरी के मोबाइल फ़ोनों से भरे छह बक्सों से भरा एक ई-रिक्शा बरामद किया। पूछताछ से पता चला कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे विकास ने कथित तौर पर अपने दोस्त किशन चौहान के साथ मिलकर महंगे कूरियर पार्सल चुराने की साजिश रची थी।