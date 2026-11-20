काम की बात: महरौली-बदरपुर रोड पर बनेंगे 4 फ्लाईओवर, जाममुक्त होगा 8 KM का सफर
महरौली-बदरपुर (एमबी) रोड को जाममुक्त बनाने के लिए 4 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इनमें से 2 का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। चारों फ्लाईओवर के बनने से साकेत से बदरपुर तक करीब 8 किलोमीटर का सफर जाममुक्त हो जाएगा। निर्माणाधीन दोनों फ्लाईओवर दिसंबर 2028 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
दक्षिणी दिल्ली की प्रमुख सड़कों में शामिल महरौली-बदरपुर (एमबी) रोड को जाममुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार चार फ्लाईओवर बनाने की योजना पर काम कर रही है। इनमें से दो फ्लाईओवर को मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि दो अन्य के निर्माण के लिए अध्ययन कराया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार, चारों फ्लाईओवर बनने से साकेत से बदरपुर तक करीब आठ किलोमीटर का सफर वाहन चालकों के लिए जाममुक्त हो सकेगा। निर्माणाधीन दोनों फ्लाईओवर दिसंबर 2028 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
अधिकारियों के अनुसार, एमबी रोड पर साकेत से बदरपुर तक प्रतिदिन लंबा जाम लगता है। इस सड़क का इस्तेमाल रोजाना करीब चार से पांच लाख लोग करते हैं। जाम की समस्या के समाधान के लिए बीते दिनों पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें उन्होंने निर्माणाधीन दोनों फ्लाईओवर और प्रस्तावित दो अन्य फ्लाईओवर की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य तय समय पर पूरा किया जाए, ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके। साथ ही, प्रस्तावित फ्लाईओवरों को लेकर चल रहा अध्ययन भी आगामी जनवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए।
साकेत से संगम विहार
साकेत से संगम विहार के बीच 2.41 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। यह छह लेन का होगा, जिसमें दोनों दिशाओं में तीन-तीन लेन होंगी। इसके निर्माण का करीब 51 फीसदी काम पूरा हो चुका है। दिसंबर 2028 तक इसे जनता के लिए शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बनने से संगम विहार और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को जाम से राहत मिलेगी।
संगम विहार से मां आनंदमयी मार्ग
संगम विहार से मां आनंदमयी मार्ग तक 2.72 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर प्रस्तावित है। इसके निर्माण को अभी सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। पीडब्ल्यूडी की ओर से इसके लिए अध्ययन कराया जा रहा है। अध्ययन का जिम्मा सलाहकार नियुक्त कर सौंपा जा चुका है। जनवरी 2027 तक इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होने का अनुमान है।
मां आनंदमयी मार्ग से पुल प्रहलादपुर तक
मां आनंदमयी मार्ग से पुल प्रहलादपुर के बीच करीब 2.56 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इसमें दोनों दिशाओं में तीन-तीन लेन होंगी। बीते मार्च में सरकार ने इस फ्लाईओवर को मंजूरी दी थी। इसकी नींव रखने का करीब 56 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इसे दिसंबर 2028 तक तैयार करने का लक्ष्य है।
पुल प्रहलादपुर से बदरपुर
पुल प्रहलादपुर से बदरपुर के बीच करीब आधा किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर प्रस्तावित है। लंबाई कम होने के बावजूद बदरपुर के पास जाम खत्म करने के लिहाज से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे अभी सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। पीडब्ल्यूडी की ओर से इसके लिए अध्ययन कराया जा रहा है। आगामी जनवरी तक इसकी डीपीआर तैयार होने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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