हर दिन 4 लोगों की जिंदगियां लील लेती हैं दिल्ली की खूनी सड़कें, काफी डरावने हैं आंकड़े

दिल्ली में इस साल जनवरी से मई के बीच दिल्ली पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं के 2235 मामले दर्ज किए। इन हादसों में 577 लोगों की जानें गईं। इस तरह देखा जाए तो दिल्ली की सड़कें हर रोज औसतन 4 लोगों की जिंदगियां लील लेती हैं।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 11:25 PM
रविवार को अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारे से मोटरसाइकिल पर लौट रहे सरकारी अधिकारी नवजोत सिंह की एक सड़क हादसे मेंमौत हो गई। उनकी मौत दिल्ली की सड़कों पर रोजाना होने वाली औसतन चार ऐसी मौतों में से एक थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में दोपहिया वाहन खास तौर पर असुरक्षित रहते हैं। इस साल जनवरी से मई के बीच दिल्ली पुलिस ने 2235 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज कीं, जिनमें 577 मौतें हुईं। ये आंकड़े हर दिन लगभग चार मौतों का चौंका देने वाला औसत दर्शाते हैं।

पिछले साल दोपहिया वाहनों से जुड़ी 2300 से ज्यादा दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें से 588 दुर्घटनाओं में 611 लोगों की मौत हुई। यानी कुल दुर्घटनाओं में से 25 प्रतिशत से ज्यादा घातक दुर्घटनाएं हुईं। ये आंकड़े दिल्ली के ट्रैफिक पर हावी बाइक और स्कूटर सवारों के लिए गंभीर खतरों को उजागर करती हैं।

प्रति एक लाख लोगों पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में 23 मौतों के साथ तमिलनाडु पहले नंबर पर है। दिल्ली प्रति एक लाख आबादी पर 7 मौतों के साथ काफी पीछे है। हालांकि, इस साल की शुरुआत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023' की रिपोर्ट में दिल्ली को भारत के दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में सबसे खतरनाक बताया गया है।

उस साल राजधानी में 5834 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जो सभी शहरों में सबसे ज्यादा थीं। इनमें 1457 लोगों की मौत हुई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, दोपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा असुरक्षित थे और एक तिहाई ज्यादा मौतें इन्हीं के कारण हुईं।

तेज गति से गाड़ी चलाना 60 प्रतिशत से ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार था। इसके बाद नशे में गाड़ी चलाना और गलत दिशा में गाड़ी चलाना था। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस सड़क दुर्घटना मृत्यु रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि मृतकों में पैदल चलने वालों की संख्या 43 प्रतिशत जबकि दोपहिया वाहन चालकों की संख्या 38 प्रतिशत थी।

जनवरी और मई 2025 के बीच दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या बढ़कर 2187 हो गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 2106 थी।