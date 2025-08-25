ग्रेटर नोएडा में कार-बाइक की हुई भीषण भिड़ंत, 4 दोस्तों की एक साथ खत्म हो गई जिन्दगी!

इस टक्कर में बाइक सवार चारों युवकों की मौत हो गई है। चारों लड़कों की उम्र करीब 16 से 18 साल बताई गई है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

खबर ग्रेटर नोएडा के थाना ईकोटेक-3 से भीषण एक्सीडेंट की खबर सामने आई है। यहां के कुलेसरा पुस्ता रोड पर बाइक और कार में जबरदस्त टक्कर हुई। इस टक्कर में बाइक सवार चारों युवकों की मौत हो गई है। चारों लड़कों की उम्र करीब 16 से 18 साल बताई गई है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

ईकोटेक-3 के कुलेसरा पुस्ता रोड पर चार लड़के टीवीएस राइडर बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी सामने से आ रही वैगनॉर कार बाइक से टकरा गई। आनन-फानन में चारों युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन, इलाज के दौरान चारों को मृत घोषित कर दिया गया।

मरने वाले लड़कों के नाम, सुमित, लवकुश और उनके दो दोस्त रिहान और मोनू हैं। मृतको के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है। पुलिस द्वारा कार को कब्जे में लेते हुये कार चालक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। घटना की जानकारी लड़कों के परिजनों को दे दी गई है।

एक साथ हुई चार मौतों से हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल के बाहर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है।