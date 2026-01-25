ग्रेनेड, गोलियां और मुठभेड़… सेकेंडों में टला था धमाका! दिल्ली को बचाने वाले 13 जांबाजों को सम्मान

संक्षेप: देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने वाले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के 13 अफसरों को 77वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री (PMG) से सम्मानित किया गया है।

देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने वाले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के 13 अफसरों को 77वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री (PMG) से सम्मानित किया गया है। इन अफसरों ने चार अलग-अलग हाई रिस्क एंटी-टेरर ऑपरेशनों में अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों का सामना किया और दिल्ली को बड़े हमलों से बचाया।

इन ऑपरेशनों में अफसरों का सामना हिज्बुल मुजाहिदीन, ISIS और खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े आतंकियों से हुआ। इन आतंकियों ने गिरफ्तारी के दौरान भारी फायरिंग की, लेकिन स्पेशल सेल की जाबाजी और तत्परता से सभी खतरे टाल दिए गए।

हिज्बुल कमांडर को किया ढेर मयूर विहार के डीएनडी टोल प्लाजा के पास मई में हुए एक ऑपरेशन में एडिशनल कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में SI राजीव कुमार और SI शिबू आरएस की टीम ने आतंकी जावेद अहमद मट्टू उर्फ इरशाद अहमद मल्ला उर्फ एहसान को इंटरसेप्ट किया। गिरफ्तारी के दौरान 10 लाख रुपये के इनामी इस हिज्बुल कमांडर ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं थीं। बदले में जवानों ने उसको ढेर किया था। वह जम्मू-कश्मीर में 5 सुरक्षा कर्मियों की हत्या सहित 11 आतंकी मामलों में वांछित था।

ISIS मॉड्यूल का खात्मा दूसरा ऑपरेशन तुगलकाबाद गांव के पास हुआ, जहां इंस्पेक्टर मनोज के नेतृत्व में SI अंशु चौधरी और हेड कॉन्स्टेबल अलीम अहमद की टीम ने ISIS समर्थित आतंकी रिजवान अली को मुठभेड़ में पकड़ा। रिजवान एनआईए का वांछित था और पाकिस्तान स्थित हैंडलर के निर्देश पर आईईडी तैयार कर रहा था। इस मुठभेड़ में दो अफसरों को गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट ने उनकी जान बचा ली।

खालिस्तानी साजिश नाकाम मयूर विहार में ही एक अन्य ऑपरेशन में इंस्पेक्टर अमित नारा की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम ने खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े दो हथियारबंद आतंकियों को पकड़ा। ये आतंकी कनाडा स्थित अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला के लिए काम कर रहे थे और दिल्ली में खालिस्तानी गतिविधियों को विस्तार देने की योजना बना रहे थे।