Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आतंकी मामले के आरोपी को 3 दिन की अंतरिम जमानत, शुभ कार्य की वजह से मिली राहत; खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share

सुनवाई के दौरान जब यह सवाल आया कि अदालत में नियमित जमानत की अर्जी लंबित होने पर, अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकती। तो वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने कानून के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कस्टडी पैरोल मंजूर कर दी।

आतंकी मामले के आरोपी को 3 दिन की अंतरिम जमानत, शुभ कार्य की वजह से मिली राहत; खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना मानवीय पहलू दिखाते हुए आतंकी वारदात के एक आरोपी को तीन दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने यह राहत UAPA केस के आरोपी हबीब उर रहमान उर्फ ​​हबीब को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दी। हबीब की बेटी की शादी 31 मई को मुंबई में होना है। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता लगभग 8 सालों से हिरासत में है और कस्टडी पैरोल का खर्च उठाने में असमर्थ है। इसलिए कोर्ट ने उसके आने-जाने का खर्च भी राज्य सरकार को उठाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि इस अवधि के दौरान दो पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में पूरे समय उसके साथ रहेंगे।

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और मधु जैन की डिवीजन बेंच ने तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आरोपी के लिए 3 दिन की कस्टडी पैरोल मंजूर कर ली। जिसकी अवधि 30 मई से 1 जून तक होगी। हबीब साल 2017 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज किए गए एक मामले में आरोपी हैं। आरोपी को राहत देते हुए अदालत ने एक शर्त भी लगाई, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हबीब उर रहमान को अपने घर और शादी की जगह (जहां मुंबई में समारोह होगा) के अलावा किसी और जगह जाने की अनुमति नहीं होगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, ISI के 9 एजेंट दबोचे

पैरोल की अवधि के दौरान साथ रहेंगे दो पुलिसकर्मी

इस दौरान हाई कोर्ट ने जेल सुप्रिटेंडेंट को निर्देश दिया कि कस्टडी पैरोल की अवधि के दौरान आरोपी के साथ दो पुलिस अधिकारियों को भी भेजा जाए, जो कस्टडी पैरोल की अवधि के दौरान पूरे समय सादे कपड़ों में उसके साथ मौजूद रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की बेटी की शादी है, ऐसे में वे दोनों पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में उसके साथ रहेंगे। अदालत ने कहा कि कस्टडी पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद अपीलकर्ता को वापस दिल्ली लाया जाएगा।

इस बारे में 29 मई को जारी आदेश में कोर्ट ने कहा, 'इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलकर्ता की बेटी की शादी होने वाली है, कोर्ट याचिकाकर्ता को 30 मई 2026 से 1 जून 2026 तक की अवधि के लिए कस्टडी पैरोल देता है, ताकि वह मुंबई में अपनी बेटी की शादी में शामिल हो सके।'

ये भी पढ़ें:दिल्ली से नैनीताल पहुंचने में लगेंगे 3 घंटे कम! बनेगा 100 KM लंबा एक्सप्रेसवे

लंबित है नियमित जमानत की याचिका

हबीब उर रहमान के वकील आरिफ खान ने अपनी बेटी की शादी के आधार पर 30 दिनों की अंतरिम जमानत के लिए एक अर्जी भी दायर की थी। सुनवाई के दौरान जब यह सवाल आया कि अदालत में नियमित जमानत की अर्जी लंबित होने पर, अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकती। तो वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने कानून के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कस्टडी पैरोल मंजूर कर दी।

अपीलकर्ता ने नई दिल्ली में NIA स्पेशल कोर्ट द्वारा 12 नवंबर, 2025 को पारित उस आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने उसकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पिछले साल खारिज कर दी थी।

ये भी पढ़ें:AC में क्यों लग जाती है आग, आपको क्या-क्या करना है कि ना हो ब्लास्ट
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।