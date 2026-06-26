3.9 KM रूट, 4 स्टेशन और 2 इंटरचेंज; दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर से NCR को मिलेगी नई रफ्तार

Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन का 3.9 किलोमीटर लंबा नया विस्तार एनसीआर को नई रफ्तार देगा। यह कॉरिडोर पर मैजेंटा और वॉयलेट लाइनों को जोड़ेगा। इसके लिए कालिंदी कुंज-तुगलकाबाद स्टेशनों पर इंटरचेंज बनाए जाएंगे।

दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन अब नए पड़ाव की ओर आगे बढ़ेगी। गोल्डन लाइन का यह नया विस्तार कालिंदी कुंज-तुगलकाबाद कॉरिडोर मैजेंटा और वॉयलेट लाइनों को जोड़ेगा। यह दिल्ली से नोएडा और फरीदाबाद तक यमुना रिवरफ्रंट के किनारे कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 3.9 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर कुल चार स्टेशन- सरिता विहार डिपो, मदनपुर खादर और कालिंदी कुंज, तुगलकाबाद बनेंगे। इनमें से तीन स्टेशन एलिवेटेड होंगे, जबकि तुगलकाबाद स्टेशन अंडरग्राउंड होगा। इस नए रूट पर कालिंदी कुंज और तुगलकाबाद इंटरचेंज स्टेशन होंगे। कालिंदी कुंज इंटरचेंज गोल्डन और मैजेंटा लाइनों को जोड़ेगा। वहीं, तुगलकाबाद इंटरचेंज गोल्डन और वॉयलेट लाइनों को जोड़ेगा।

दिल्ली मेट्रो के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि इस नए कॉरिडोर से यमुना रिवरफ्रंट की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी और दिल्ली होते हुए नोएडा-फरीदाबाद के बीच भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

साउथ और वेस्ट दिल्ली से जुड़ेंगे नोएडा-फरीदाबाद अधिकारी ने कहा कि इस कॉरिडोर से न सिर्फ दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के रिहायशी इलाकों बल्कि नए बन रहे इंडस्ट्रियल इलाकों के बीच भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह कॉरिडोर जहां साकेत और छतरपुर जैसे रिहायशी इलाकों तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा। वहीं नोएडा और फरीदाबाद को भी दक्षिण और पश्चिम दिल्ली से जोड़ेगा। एयरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर का विस्तार होने के चलते यह लाइन आईजीआई एयरपोर्ट के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टर्मिनलों को भी जोड़ेगी।

उन्होंने बताया कि यह कॉरिडोर नोएडा-फरीदाबाद लिंक और एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़कों पर ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को भी कम करेगा।

2028 तक पूरा होगा काम दिल्ली मेट्रो के फेज- 5A के विस्तार के तौर पर बन रहा कालिंदी कुंज-तुगलकाबाद कॉरिडोर 2028 के आखिर तक तैयार होने की उम्मीद है। इसके साथ ही जिन दो अन्य कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है उनमें तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज और आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर शामिल हैं।

बता दें कि, मैजेंटा लाइन अभी नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक और दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक चलती है। वॉयलेट लाइन कश्मीरी गेट से फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह (बल्लभगढ़) तक चल रही है। हालांकि, लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक गोल्डन लाइन का 8.4 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर अभी बन रहा है। गोल्डन लाइन के एक और कॉरिडोर एयरोसिटी से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 तक को मंजूरी मिल गई है।