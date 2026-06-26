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काम की बात: 3.9 KM रूट, 4 स्टेशन और 2 इंटरचेंज; दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर से NCR को मिलेगी नई रफ्तार

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन का 3.9 किलोमीटर लंबा नया विस्तार एनसीआर को नई रफ्तार देगा। यह कॉरिडोर पर मैजेंटा और वॉयलेट लाइनों को जोड़ेगा। इसके लिए कालिंदी कुंज-तुगलकाबाद स्टेशनों पर इंटरचेंज बनाए जाएंगे।

3.9 KM रूट, 4 स्टेशन और 2 इंटरचेंज; दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर से NCR को मिलेगी नई रफ्तार

दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन अब नए पड़ाव की ओर आगे बढ़ेगी। गोल्डन लाइन का यह नया विस्तार कालिंदी कुंज-तुगलकाबाद कॉरिडोर मैजेंटा और वॉयलेट लाइनों को जोड़ेगा। यह दिल्ली से नोएडा और फरीदाबाद तक यमुना रिवरफ्रंट के किनारे कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 3.9 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर कुल चार स्टेशन- सरिता विहार डिपो, मदनपुर खादर और कालिंदी कुंज, तुगलकाबाद बनेंगे। इनमें से तीन स्टेशन एलिवेटेड होंगे, जबकि तुगलकाबाद स्टेशन अंडरग्राउंड होगा। इस नए रूट पर कालिंदी कुंज और तुगलकाबाद इंटरचेंज स्टेशन होंगे। कालिंदी कुंज इंटरचेंज गोल्डन और मैजेंटा लाइनों को जोड़ेगा। वहीं, तुगलकाबाद इंटरचेंज गोल्डन और वॉयलेट लाइनों को जोड़ेगा।

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दिल्ली मेट्रो के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि इस नए कॉरिडोर से यमुना रिवरफ्रंट की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी और दिल्ली होते हुए नोएडा-फरीदाबाद के बीच भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

साउथ और वेस्ट दिल्ली से जुड़ेंगे नोएडा-फरीदाबाद

अधिकारी ने कहा कि इस कॉरिडोर से न सिर्फ दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के रिहायशी इलाकों बल्कि नए बन रहे इंडस्ट्रियल इलाकों के बीच भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह कॉरिडोर जहां साकेत और छतरपुर जैसे रिहायशी इलाकों तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा। वहीं नोएडा और फरीदाबाद को भी दक्षिण और पश्चिम दिल्ली से जोड़ेगा। एयरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर का विस्तार होने के चलते यह लाइन आईजीआई एयरपोर्ट के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टर्मिनलों को भी जोड़ेगी।

उन्होंने बताया कि यह कॉरिडोर नोएडा-फरीदाबाद लिंक और एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़कों पर ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को भी कम करेगा।

2028 तक पूरा होगा काम

दिल्ली मेट्रो के फेज- 5A के विस्तार के तौर पर बन रहा कालिंदी कुंज-तुगलकाबाद कॉरिडोर 2028 के आखिर तक तैयार होने की उम्मीद है। इसके साथ ही जिन दो अन्य कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है उनमें तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज और आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर शामिल हैं।

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बता दें कि, मैजेंटा लाइन अभी नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक और दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक चलती है। वॉयलेट लाइन कश्मीरी गेट से फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह (बल्लभगढ़) तक चल रही है। हालांकि, लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक गोल्डन लाइन का 8.4 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर अभी बन रहा है। गोल्डन लाइन के एक और कॉरिडोर एयरोसिटी से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 तक को मंजूरी मिल गई है।

गौरतलब है कि डीएमआरसी फेज-5 के तहत पांच कॉरिडोर बना रहा है। इनमें मैजेंटा लाइन विस्तार के तहत कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक के कॉरिडोर शामिल हैं। गोल्डन लाइन के दो कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है, जबकि रेड लाइन के विस्तार, रिठाला-कुंडली कॉरिडोर का काम भी आगे बढ़ रहा है।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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