Hindi Newsएनसीआर News38 IndiGo flights delayed from Delhi airport, the reason is emerging
दिल्ली एयरपोर्ट पर 38 इंडिगो फ्लाइट्स को उड़ान भरने से रद्द कर किया गया, सामने आई ये वजह
संक्षेप:
दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट्स के देरी से उड़ान भरने की खबर सामने आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की 38 फ्लाइट्स की उड़ान भरने से रद्द कर दिया गया है।
Wed, 3 Dec 2025 05:43 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट्स के देरी से उड़ान भरने की खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से आई ताजा जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की 38 फ्लाइट्स को उड़ान भरने से रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह तकनीकी दिक्कतें और ऑपरेशन की जरूरतें सामने आ रही हैं।
खबर अपडेट हो रही है…
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।