दिल्ली एयरपोर्ट पर 38 इंडिगो फ्लाइट्स को उड़ान भरने से रद्द कर किया गया, सामने आई ये वजह

दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट्स के देरी से उड़ान भरने की खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से आई ताजा जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की 38 फ्लाइट्स को उड़ान भरने से रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह तकनीकी दिक्कतें और ऑपरेशन की जरूरतें सामने आ रही हैं।