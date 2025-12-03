Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर News38 IndiGo flights delayed from Delhi airport, the reason is emerging
दिल्ली एयरपोर्ट पर 38 इंडिगो फ्लाइट्स को उड़ान भरने से रद्द कर किया गया, सामने आई ये वजह

संक्षेप:

दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट्स के देरी से उड़ान भरने की खबर सामने आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की 38 फ्लाइट्स की उड़ान भरने से रद्द कर दिया गया है।

Wed, 3 Dec 2025 05:43 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट्स के देरी से उड़ान भरने की खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से आई ताजा जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की 38 फ्लाइट्स को उड़ान भरने से रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह तकनीकी दिक्कतें और ऑपरेशन की जरूरतें सामने आ रही हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
