गुरुग्राम शहर की 363 KM सड़कें हुईं जर्जर, नगर निगम के GPS सर्वे में खुलासा

गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) द्वारा हाल ही में शहर के सेक्टरों और कॉलोनियों में कराए गए सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, निगम के दायरे में आने वाली कुल 2997 किलोमीटर लंबी आंतरिक सड़कों में से 363 किलोमीटर सड़कें बदहाल हो चुकी हैं। इन सड़कों के कायाकल्प के लिए नगर निगम ने 150 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया है।

निगम अधिकारियों का कहना है कि इन सड़कों की पैचवर्क से मरम्मत संभव नहीं है, इसलिए वित्त वर्ष 2026-27 में इनका नए सिरे से निर्माण करवाया जाएगा। सबसे ज्यादा जर्जर सड़कों को पहले चरण में शामिल किया गया है, ताकि मॉनसून से पहले मुख्य संपर्क मार्गों को दुरुस्त किया जा सके।

निगम द्वारा बदहाल सड़कों की जानकारी के लिए सड़कों का जीपीएस आधारित सर्वेक्षण करवाया गया था। इसको लेकर निगम ने निजी एजेंसी को यह काम सौंपा था। एजेंसी ने करीब एक से दो माह में निगम क्षेत्र में शामिल सड़कों का सर्वेक्षण करवाया गया था। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शहर की प्रत्येक सड़क का डेटा बेस तैयार कर लिया है। 363 किलोमीटर सड़कें चिन्हित की गई हैं, इनकी अवधि पूरी हो चुकी है।

सड़कों की स्थिति खराब सर्वेक्षण की रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के नाम भी सामने आए हैं, जहां लोग सबसे ज्यादा नारकीय स्थिति का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पुराना गुरुग्राम: सेक्टर-4, 5, 7, 9, 9ए और 10 के आंतरिक मार्ग, पालम विहार, लक्ष्मण विहार, सूरत नगर, भीम नगर और दयानंद कॉलोनी, सेक्टर-21, 22, 23 की अंदरूनी सड़कें और सेक्टर-45 से 46 को जोड़ने वाले मार्ग की स्थिति खराब है।

रात में हादसे हो रहे बदहाल सड़कों का सीधा असर शहरवासियों के स्वास्थ्य और जेब पर पड़ रहा है। दुपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। रात में गड्ढों का पता न चलने के कारण आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। सेक्टर-9ए और लक्ष्मण विहार जैसे इलाकों में कई सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। टूटी सड़कों के कारण उड़ने वाली धूल ने अस्थमा और एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ा दी है।