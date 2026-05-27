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नोएडा पुलिस का बड़ा ऐक्शन, 36000 गाड़ियों के चालान, बिना नंबर प्लेट के दौड़ते मिले 309 ट्रक

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा पुलिस ने सड़क सुरक्षा मजबूत करना और यातायात व्यवस्था को अनुशासित के लिए जिले के तीनों जोन में 21 से 24 मई तक बड़ा विशेष अभियान चलाया। इसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माने से लाकर वाहन सीज करने तक की कार्रवाई की गई।

नोएडा पुलिस का बड़ा ऐक्शन, 36000 गाड़ियों के चालान, बिना नंबर प्लेट के दौड़ते मिले 309 ट्रक

नोएडा पुलिस ने जिले के तीनों जोन में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। 21 से 24 मई तक चले इस विशेष अभियान में अवैध पार्किंग, बिना नंबर प्लेट के डंपर, ओवरलोडिंग, डग्गामार वाहन, स्टंटबाजी, ओवरस्पीडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा मजबूत करना और यातायात व्यवस्था को अनुशासित बनाना था।

पुलिस ने इस दौरान 36 हजार से अधिक वाहनों के खिलाफ चालान करते हुए 145 वाहनों को सीज किया। नोएडा जोन में पुलिस ने सबसे अधिक अवैध पार्किंग पर कार्रवाई की। यहां 3001 अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों का चालान किया गया। इसके अलावा 114 बिना नंबर प्लेट और ओवरलोडिंग डम्पर, 72 डग्गामार वाहन, 120 स्टंटबाजी करने वाले वाहन, पांच बिना फिटनेस की स्कूल बसें, 244 ओवरस्पीड वाहन और 197 नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अन्य श्रेणी में 4249 वाहनों के चालान किए गए और 40 वाहन सीज किए गए। सेंट्रल नोएडा जोन में 836 अवैध पार्किंग, 107 ओवरलोडिंग और बिना नंबर प्लेट डम्पर, 26 डग्गामार वाहन, 16 स्टंटबाज वाहन और आठ बिना फिटनेस स्कूल बसों पर कार्रवाई की गई। यहां 284 ओवरस्पीड वाहन और 379 नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ भी चालान किए गए। कुल 10 वाहनों को सीज किया गया।

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ग्रेटर नोएडा जोन में भी अभियान के दौरान 374 अवैध पार्किंग, सात ओवरलोडिंग डम्पर, 20 डग्गामार वाहन और आठ स्टंटबाज वाहनों पर कार्रवाई हुई। वहीं, 255 ओवरस्पीड वाहन और 19 नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ चालान किए गए। यातायात पुलिस ने अलग से अभियान चलाते हुए 3773 अवैध पार्किंग, 580 ओवरलोडिंग और बिना नंबर प्लेट डम्पर, 49 डग्गामार वाहन और 31 स्टंटबाज वाहनों पर कार्रवाई की।

बिना नंबर प्लेट के मिले 309 ट्रक

वहीं, पुलिस ने अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए भी कार्रवाई की। 23 और 24 मई को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 61 खनन स्थलों पर सघन चेकिंग की गई। इस दौरान बिना नंबर प्लेट वाले 309 डंपर और ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान में कमिश्नरेट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमें शामिल रहीं। अधिकारियों ने खनन क्षेत्रों से गुजरने वाले कुल 447 डंपर और ट्रकों की जांच की। जांच के दौरान 101 वाहन ओवरलोड पाए गए। इनमें से 89 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 12 वाहनों को जब्त किया गया। ओवरलोडिंग के मामलों में कुल चार लाख 99 हजार रुपये का शमन शुल्क भी वसूला गया।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बड़ी संख्या में वाहन बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे थे। अभियान के दौरान 309 डंपर और ट्रक बिना नंबर प्लेट के मिले। इनमें से 283 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई, जबकि 26 वाहनों को सीज कर दिया गया। इस कार्रवाई के तहत 75 हजार रुपये का शमन शुल्क भी वसूला गया।

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सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अवैध खनन और ओवरलोडिंग न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बनते हैं। ओवरलोड वाहन अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं और सड़कों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की पहचान करना मुश्किल होता है, जिससे आपराधिक गतिविधियों में इनके इस्तेमाल की आशंका बनी रहती है।

आगे भी चलाए जाएंगे विशेष अभियान

कमिश्नरेट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह विशेष अभियान चलाए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सड़क सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि संयुक्त अभियान का उद्देश्य अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाना और कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है।

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Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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