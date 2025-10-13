Hindustan Hindi News
350 kg of adulterated paneer and barfi destroyed in Ghaziabad.

सावधान! कहीं आप भी तो नहीं खा रहे जहर? गाजियाबाद में 350 Kg मिलावटी पनीर-बर्फी की नष्ट

विभाग ने सोमवार को जनपद के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान विभाग ने 240 किलोग्राम मिलावटी पनीर को व 110 किलोग्राम मिलावटी खोए से बनी बर्फी को गुणवत्ता खराब के चलते नष्ट कराया।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, डॉ. महकार सिंह, गाजियाबादMon, 13 Oct 2025 07:23 PM


खाद्य सुरक्षा विभाग गाजियाबाद में मिलावटखोरी रोकने व मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने सोमवार को जनपद के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान विभाग ने 240 किलोग्राम मिलावटी पनीर को व 110 किलोग्राम मिलावटी खोए से बनी बर्फी को गुणवत्ता खराब के चलते नष्ट कराया।

जिला अभिहित अधिकारी अरविंद कुमार यादव ने बताया कि सोमवार को मथुरा से आ रहे माल वाहक वाहन की तुराबनगर स्थित सब्जी मंडी के पास चेकिंग की तो वाहन से 249 किलोग्राम खराब गुणवत्ता वाला पनीर मिला। अधिकारियों ने तीन नमूने लेकर इसे नष्ट कराया। वहीं विभाग की टीम नेंं कड़कड़ मॉडल स्थित अग्रवाल स्वीट्स के कारखाने पर छापेमारी कर दूषित अवस्था में 110 किलोग्राम खोए की बर्फी पाए जाने पर उसको नष्ट कराकर प्रतिष्ठान से दो नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे।

पिछले एक सप्ताह में विभाग ने मिठाई की दुकानों, निर्माण इकाइयों और खुले में बिक रही खाद्य वस्तुओं की गहन जांच की है। अधिकारी ने बताया कि दीपावली के दौरान मिठाइयों की खपत में भारी वृद्धि होती है, जिसे देखते हुए कुछ व्यापारी अधिक मुनाफे के लालच में मिलावट का सहारा लेते हैं। ऐसे में आमजन की सेहत से कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए विभाग की टीमें रोजाना बाजारों, गोदामों और निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर रही हैं। विशेष निगरानी उन मिठाइयों पर की जा रही है जो खुले में बेची जा रही हैं या सड़क किनारे बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के रखी जाती हैं।

गुणवत्तापूर्ण मिठाई रखने के निर्देश

खाद्य विभाग ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि वे केवल गुणवत्तायुक्त और स्वच्छ मिठाइयां ही बिक्री के लिए रखें। किसी भी प्रकार की मिलावट पाई जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि वे खरीदारी करते समय सतर्क रहें और केवल प्रतिष्ठित दुकानों से ही मिठाइयां खरीदें।

खाद्य विभाग मिलावटखोरों को लेकर सतर्क

खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटखोरों को लेकर सख्त है। विभाग ने जनपद में जांच के लिए अभियान चलाया है। विभाग ने अब तक इस दौरान लगभग दो हजार किलोग्राम सोनपापड़ी और करीब 300 किलोग्राम खोया भी गुणवत्ता मानकों पर खरा न उतरने के कारण नष्ट किया गया।

विभाग ने जनपद को पांच भागों में बांटकर जांच शुरू की

जिले को पांच जोनों में बांटकर जांच अभियान चला रखा है। जिसके लिए विभाग ने पांच टीमें बनाई है। जिसमें से तीन टीमें शहरी और दो टीम ग्रामीण इलाकों के लिए तैनात की हैं। विभाग ने जिले को 21 सेक्टर में बांटा है। जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी जांच कर रहे है। हर सेक्टर में एक खाद्य निरीक्षक को जिम्मेदारी दी गई है। इन टीमों को मिठाई, डेयरी उत्पाद और तेल-घी बेचने वाले प्रतिष्ठानों की जांच का जिम्मा दिया गया है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों के समय लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिले।

जिला अभिहित अधिकारी, अरविंद कुमार यादव ने बताया, मिलावटखोरी को लेकर विभाग सख्ती से अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है। इस अभियान में विभाग ने पांच टीमों का गठन किया है। ये टीमें जनपद के शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जांच कर नमूने लेने का कार्य कर रही है।

Ncr News Ghaziabad
