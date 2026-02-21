गुरुग्राम : पड़ोसी ने घर से 4 KM दूर ले जाकर बच्ची से रेप, मर्डर कर गड्ढे में छुपाई लाश; ऐसे खुला राज

गुरुग्राम में पड़ोसी युवक द्वारा मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या से आसपास के लोग सकते में हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी युवक घर के बाहर खेल रही बच्ची को सामान दिलाने के बहाने 4 किलोमीटर दूर ले गया। वहां पर उसके साथ हैवानियत की और फिर शव को गड्ढे में दबा दिया।

गुरुग्राम में पड़ोसी युवक द्वारा साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या से आसपास के लोग सकते में हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी युवक घर के बाहर खेल रही बच्ची को सामान दिलाने के बहाने 4 किलोमीटर दूर ले गया। वहां पर उसके साथ हैवानियत की और फिर शव को गड्ढे में दबा दिया।

परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गुरुवार शाम 7 बजे के लगभग जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो मां ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह नहीं मिली। बच्ची के पिता 8 बजे घर पहुंचे, तो उन्होंने ने भी लगभग साढ़े चार घंटे तक पूरे इलाके में बेटी को तलाश किया। बच्ची के नहीं मिलने पर पिता ने गुरुवार देर रात साढ़े 12 बजे पुलिस को फोन कर बच्ची के गुम होने की सूचना दी। सेक्टर-37 थाने से पुलिस मौके पर पहुंचे और बच्ची को ढूंढने के लिए इलाके में तलाश शुरू की, लेकिन एक घंटे की मशक्कत के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला।

सीसीटीवी कैमरे से मिला सुराग : पुलिस टीम ने गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया। कई दुकान और मकानों पर लगे कैमरे बंद या खराब मिले। जांच के दौरान रात पौने 2 बजे के लगभग पुलिस को दो जगह सीसीटीवी फुटेज मिलीं, जिसमें आरोपी बच्ची को अपने साथ लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। परिजनों को दिखाने पर पता चला कि जिस युवक के साथ बच्ची जा रही है वह उनका पड़ोसी है। देर रात ढाई बजे पुलिस ने आरोपी को सेक्टर-37 स्थित कंपनी से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने स्निफर डॉग (खोजी कुत्ते) की भी मदद ली।

आरोपी ने शुरू में पुलिस को गुमराह किया : आरोपी शिवनाथ ने पुलिस को शुरुआत में गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने जुर्म कबूल कर लिया और पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। उसके बाद आरोपी की निशानदेही पर देर रात तीन बजे के लगभग सेक्टर-37 के सुनसान इलाके में एक गड्ढे से पुलिस ने बच्ची के शव को बरामद किया।

आरोपी एक बच्ची का पिता घटना की जानकारी के बाद सेक्टर-37 थाना प्रभारी मंजित सिंह और एसीपी मौके पर पहुंचे। साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेसिंक टीम को बुलाया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी गांव में लगभग 3 साल से अपनी मां और पिता के साथ रह रहा था। आरोपी की कुछ साल पहले शादी हो चुकी है और उसकी डेढ़ साल की बच्ची भी है, लेकिन कुछ समय से पत्नी बच्ची को लेकर उससे अलग रह रही है। पीड़ित परिवार मूलरूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। आरोपी के अलावा उसके पिता और मां भी किसी कंपनी में काम करते हैं।

सलाह : बच्चों को कभी अकेला न छोड़ें पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चाहे घर के बाहर खेल का मैदान हो या पास की दुकान, छोटे बच्चों को अकेला न छोड़ें। यदि आप व्यस्त हैं, तो सुनिश्चित करें कि घर का कोई भरोसेमंद उसके साथ हो। बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में अक्सर कोई करीबी, परिचित या पड़ोसी ही शामिल होता है।