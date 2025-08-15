35% vehicles on Delhi roads travel at high speed Study says दिल्ली में 35% गाड़ियां ओवरस्पीड से चलती हैं, स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में 35% गाड़ियां ओवरस्पीड से चलती हैं, स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

एक इंटरनेशनल स्टडी में दिल्ली में ओवरस्पीडिंग को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताहिक दिल्ली में 35 फीसदी वाहन ओवर स्पीड करते हैं। इन वाहनों में भारी और कमर्शियल वाहन भी शामिल हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 09:02 AM
दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ताजा स्टडी के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में 35% से ज्यादा वाहन तय गति सीमा से ऊपर दौड़ रहे हैं। भारी और कमर्शियल वाहनों ने इस मामले में बाजी मारी है, जो सबसे ज्यादा नियम तोड़ते पाए गए। यह खुलासा दिल्ली सरकार और वैश्विक स्वास्थ्य संगठन वाइटल स्ट्रैटेजीज की साझा रिपोर्ट में हुआ, जो दिसंबर 2021 से अप्रैल 2025 तक 6 लाख सड़क किनारे निगरानी के आधार पर तैयार की गई है।

मामलों में 27% से 35% तक का उछाल

दिल्ली में तेज रफ्तार का चलन बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2021 में जहां 27% वाहन गति सीमा तोड़ते पकड़े गए थे, वहीं अप्रैल 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर 35% हो गया। WHO के हवाले से रिपोर्ट बताती है कि औसत गति में सिर्फ 1 किमी/घंटा की बढ़ोतरी से चोटिल होने वाली दुर्घटनाएं 3% और जानलेवा हादसे 5% तक बढ़ सकते हैं।

भारी वाहनों का आतंक

स्टडी के मुताबिक, बसों और ट्रकों जैसे भारी वाहनों में 49% गति सीमा से ज्यादा तेज दौड़ते पाए गए। कमर्शियल वाहन, जैसे टैक्सी, वैन और रिक्शा भी पीछे नहीं रहे, जिनमें 42% ने नियम तोड़े। दिल्ली के ट्रैफिक ब्लैकस्पॉट्स पर 50% वाहन तेज रफ्तार में थे। इन ब्लैकस्पॉट्स पर औसत गति 58 किमी/घंटा थी, जबकि नियम मानने वाले वाहनों की औसत गति 43 किमी/घंटा रही।

एक्सप्रेसवे पर 43% और मुख्य सड़कों पर 41% वाहन गति सीमा तोड़ते पकड़े गए। खासकर वीकेंड पर रफ्तार का जुनून चरम पर था, जब 48% वाहन ब्लैकस्पॉट्स पर तेज दौड़ रहे थे, जबकि सामान्य दिनों में यह आंकड़ा 45% था।

दोपहिया वाहनों की रफ्तार, रात में और खतरनाक

रिपोर्ट में दोपहिया वाहनों का जिक्र खास तौर पर किया गया है। दिल्ली में रात के समय मोटरसाइकिलें नियम तोड़ने में सबसे आगे थीं। रात में 47% बाइक तेज रफ्तार में थीं, जबकि दिन में यह आंकड़ा 33% था। तेज रफ्तार वाली बाइकों की औसत गति 66 किमी/घंटा थी, जो ब्लैकस्पॉट्स पर बढ़कर 68 किमी/घंटा हो गई। मुख्य सड़कों पर 33% बाइक, स्थानीय सड़कों पर 28% और एक्सप्रेसवे पर 18% बाइक गति सीमा तोड़ती पाई गईं। वीकेंड पर बाइक सवारों का जोश और बढ़ जाता था, जब नियम तोड़ने की घटनाएं सामान्य दिनों से ज्यादा थीं।

रात में ढीली निगरानी बढा रही खतरा

रिपोर्ट में बताया गया कि देर रात और सुबह के शुरुआती घंटों में, जब ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी कम होती है, तब तेज रफ्तार की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। अप्रैल 2024 में यह समस्या चरम पर थी। ब्लैकस्पॉट्स पर भारी वाहनों में 58% गति सीमा तोड़ते पाए गए, जो इन इलाकों को और खतरनाक बनाता है।

क्या है इसका समाधान?

रिपोर्ट में तेज रफ्तार के इस राक्षस को काबू करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं।

  • सख्त निगरानी: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक और सड़क किनारे निगरानी बढ़ानी चाहिए, खासकर भारी और व्यावसायिक वाहनों पर। ई-चालान सिस्टम को और प्रभावी करने, तुरंत जुर्माना वसूलने और बार-बार नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस निलंबित करने या वाहन जब्त करने की सिफारिश की गई है।
  • बेहतर सड़कें: PWD, NDMC, DDA और NHAI जैसी सड़क मालिक एजेंसियों को नियमित सुरक्षा ऑडिट, ब्लैकस्पॉट्स पर संरचनात्मक सुधार और गति नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। स्पीड हंप, रंबल स्ट्रिप्स, रोड नैरोइंग और चिकेन जैसे उपाय सुझाए गए हैं।
  • जागरूकता अभियान: दिल्ली परिवहन विभाग को व्यावसायिक वाहनों की सख्त जांच, सभी मोटरसाइकिलों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अनिवार्य करने और तेज रफ्तार के खतरों पर बड़े पैमाने पर मीडिया अभियान चलाने की सलाह दी गई है।

सड़क हादसों में मौतों के क्या आंकड़े?

हालांकि 2015 के बाद से दिल्ली में सड़क हादसों से होने वाली मौतों में 10% की कमी आई है, फिर भी 2023 में 1,457 लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई। इनमें 38% मोटरसाइकिल सवार, 43% पैदल यात्री और 2% साइकिल सवार शामिल थे, जो तेज रफ्तार से होने वाली 83% मौतों के लिए जिम्मेदार हैं।