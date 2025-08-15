दिल्ली में 35% गाड़ियां ओवरस्पीड से चलती हैं, स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

एक इंटरनेशनल स्टडी में दिल्ली में ओवरस्पीडिंग को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताहिक दिल्ली में 35 फीसदी वाहन ओवर स्पीड करते हैं। इन वाहनों में भारी और कमर्शियल वाहन भी शामिल हैं।

दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ताजा स्टडी के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में 35% से ज्यादा वाहन तय गति सीमा से ऊपर दौड़ रहे हैं। भारी और कमर्शियल वाहनों ने इस मामले में बाजी मारी है, जो सबसे ज्यादा नियम तोड़ते पाए गए। यह खुलासा दिल्ली सरकार और वैश्विक स्वास्थ्य संगठन वाइटल स्ट्रैटेजीज की साझा रिपोर्ट में हुआ, जो दिसंबर 2021 से अप्रैल 2025 तक 6 लाख सड़क किनारे निगरानी के आधार पर तैयार की गई है।

मामलों में 27% से 35% तक का उछाल दिल्ली में तेज रफ्तार का चलन बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2021 में जहां 27% वाहन गति सीमा तोड़ते पकड़े गए थे, वहीं अप्रैल 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर 35% हो गया। WHO के हवाले से रिपोर्ट बताती है कि औसत गति में सिर्फ 1 किमी/घंटा की बढ़ोतरी से चोटिल होने वाली दुर्घटनाएं 3% और जानलेवा हादसे 5% तक बढ़ सकते हैं।

भारी वाहनों का आतंक स्टडी के मुताबिक, बसों और ट्रकों जैसे भारी वाहनों में 49% गति सीमा से ज्यादा तेज दौड़ते पाए गए। कमर्शियल वाहन, जैसे टैक्सी, वैन और रिक्शा भी पीछे नहीं रहे, जिनमें 42% ने नियम तोड़े। दिल्ली के ट्रैफिक ब्लैकस्पॉट्स पर 50% वाहन तेज रफ्तार में थे। इन ब्लैकस्पॉट्स पर औसत गति 58 किमी/घंटा थी, जबकि नियम मानने वाले वाहनों की औसत गति 43 किमी/घंटा रही।

एक्सप्रेसवे पर 43% और मुख्य सड़कों पर 41% वाहन गति सीमा तोड़ते पकड़े गए। खासकर वीकेंड पर रफ्तार का जुनून चरम पर था, जब 48% वाहन ब्लैकस्पॉट्स पर तेज दौड़ रहे थे, जबकि सामान्य दिनों में यह आंकड़ा 45% था।

दोपहिया वाहनों की रफ्तार, रात में और खतरनाक रिपोर्ट में दोपहिया वाहनों का जिक्र खास तौर पर किया गया है। दिल्ली में रात के समय मोटरसाइकिलें नियम तोड़ने में सबसे आगे थीं। रात में 47% बाइक तेज रफ्तार में थीं, जबकि दिन में यह आंकड़ा 33% था। तेज रफ्तार वाली बाइकों की औसत गति 66 किमी/घंटा थी, जो ब्लैकस्पॉट्स पर बढ़कर 68 किमी/घंटा हो गई। मुख्य सड़कों पर 33% बाइक, स्थानीय सड़कों पर 28% और एक्सप्रेसवे पर 18% बाइक गति सीमा तोड़ती पाई गईं। वीकेंड पर बाइक सवारों का जोश और बढ़ जाता था, जब नियम तोड़ने की घटनाएं सामान्य दिनों से ज्यादा थीं।

रात में ढीली निगरानी बढा रही खतरा रिपोर्ट में बताया गया कि देर रात और सुबह के शुरुआती घंटों में, जब ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी कम होती है, तब तेज रफ्तार की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। अप्रैल 2024 में यह समस्या चरम पर थी। ब्लैकस्पॉट्स पर भारी वाहनों में 58% गति सीमा तोड़ते पाए गए, जो इन इलाकों को और खतरनाक बनाता है।

क्या है इसका समाधान? रिपोर्ट में तेज रफ्तार के इस राक्षस को काबू करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं।