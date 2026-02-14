नोएडा के डूब क्षेत्र की 40 से अधिक कॉलोनियों में हर महीने 35 करोड़ की बिजली चोरी, ऐसे चल रहा खेल

नोएडा शहर के डूब क्षेत्र की 40 से अधिक कॉलोनियों में हर महीने करीब 35 करोड़ रुपये की बिजली चोरी हो रही है। यह बिजली चोरी अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से हो रही है।

नोएडा शहर के डूब क्षेत्र की 40 से अधिक कॉलोनियों में हर महीने करीब 35 करोड़ रुपये की बिजली चोरी हो रही है। यह बिजली चोरी अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से हो रही है। इससे जहां बिजली अधिकारियों व ठेकेदारों की जेबें भर रही हैं, वहीं विद्युत निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

डूब क्षेत्र में चोटपुर कॉलोनी, छिजारसी कॉलोनी, बहलोलपुर कॉलोनी, सोरखा कॉलोनी, कुलेसरा कॉलोनी व हल्दौनी कॉलोनी आदि गांवों की कॉलोनियां आती है। विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार इन कॉलोनियों में 70 हजार से अधिक परिवार रहते हैं, जोकि फ्रीज, वॉशिंग मशीन व एसी आदि का खूब प्रयोग कर रहे हैं। इन उपभोक्ताओं पर औसतन पांच हजार रुपये बिल बनता है। कनेक्शन नहीं होने की वजह से इन क्षेत्रों के उपभोक्ता कॉलोनी में बिजली के ठेकेदारों को रुपये देकर बिजली का प्रयोग कर रहे हैं।

कुछ उपभोक्ता बिजली अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत की शिकायतें सोशल मीडिया के अलावा लिखित में विद्युत निगम के उच्चाधिकारियों से कर रहे हैं। परंतु विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डूब क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने बताया कि बिजली अधिकारियों ने डूब क्षेत्र की कॉलोनियों में ठेकेदार नियुक्त किए हुए हैं। ये ठेकेदार ही कॉलोनियों में लोगों से बिजली के बिल की वूसली करते हैं।

झुग्गी-झोपड़ी में मिल रहे कनेक्शन तो डूब क्षेत्र में क्यों नहीं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदेश में हर घर को रोशन करने के मकसद से सौभाग्य योजना के तहत निशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जबकि घनी आबादी वाली डूब क्षेत्र के पक्के मकानों की कॉलोनियों में प्री-पेड मीटर पर भी कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं।

डूब क्षेत्र के लोगों के आरोप सोरखा कॉलोनी के अभिषेक कुमार और राहुल सिंह ने आरोप है कि विद्युत निगम ने डूब क्षेत्र में बिजली चोरी कराने के लिए ठेकेदार छोड़े हुए हैं। इसके लिए ठेकेदार हर मकान से पांच हजार रुपये मासिक रूप से वसूल रहे हैं। अगर कोई नहीं दे पा रहे तो उनके घर में मीटर लगाया जा रहा है।

इस तरह हो रही चोरी डूब क्षेत्र में लोगों ने विद्युत निगम की लाइनों से अवैध कटिया जोड़कर बिजली चोरी कर रहे हैं। इसी तरह प्राधिकरण के स्ट्रीट पोल से हो रहा है। आरोप है कि डूब क्षेत्र में नलकूप के नाम पर कनेक्शन ले रखा है। फिर उस कनेक्शन से डूब क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति की जा रही है।