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32 सेकेंड में चाकू से 34 वार, फरीदाबाद में 11 साल छोटे सिरफिरे ने महिला टीचर को क्यों मार डाला?

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद के सिकरोना गांव के एक निजी स्कूल के अंदर एक सिरफिर ने 32 वर्षीय महिला टीचर पर चाकू से 34 वारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतका दो बच्चों की मां थी। 21 वर्षीय आरोपी दो महीने से चाकू खरीदकर टीचर की हत्या की फिराक में घूम रहा था।  

Faridabad school teacher murder
फरीदाबाद में सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आरोपी युवक ने 32 सेकेंड में चाकू से 34 वार कर शिक्षिका को मौत के घाट उतार दिया।

फरीदाबाद के सिकरोना गांव में सोमवार सुबह एक नकाबपोश सिरफिरे युवक ने एक प्राइवेट स्कूल में घुसकर वहां पढ़ाने वाली महिला टीचर की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने टीचर पर 32 सेकेंड में ताबड़तोड़ 34 वार किए। पुलिस ने वारदात के महज चंद घंटों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, दो बच्चों की मां 32 वर्षीय संध्या सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर थी। सोमवार सुबह एक नकाबपोश युवक ने उनके पति का नाम लेकर गार्ड से संध्या टीचर को बुलाने के लिए कहा। संध्या जैसे ही बाहर आई, आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया और चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनकर स्कूल संचालक दौड़े तो आरोपी ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। वह डंडा लेकर दोबारा पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था।

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संध्या से शादी करना चाहता था हत्यारा

पुलिस ने हत्या के आरोप में कोट गांव निवासी 21 वर्षीय अमित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने दावा किया कि वह टीचर से शादी करना चाहता था, जबकि संध्या ने उसके साथ शादी से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि एकतरफा प्यार में पागल आरोपी दो साल से टीचर को तंग कर रहा था। उससे तंग आकर संध्या ने कोट गांव का स्कूल छोड़ दिया था। आरोपी युवक टीचर पर बात करने का दबाव बनाता था। टीचर द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत भी पुलिस को दी गई थी। आरोपी के माफी मांगने पर समझौता हो गया था। टीचर के पति ने बताया कि आरोपी ने शिकायत करने पर हाथापाई भी की थी।

हत्या के लिए दो महीने पहले खरीदा था चाकू

टीचर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार नकाबपोश आरोपी अमित दो माह से संध्या की हत्या की फिराक में घूम रहा था। दो महीने पहले उसने संध्या की हत्या के लिए एक फेरीवाले से चाकू खरीद लिया था।

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केस दर्ज कराने की धमकी पर रची हत्या की साजिश

फिरोजपुर कलां गांव निवासी 32 वर्षीय संध्या सिकरोना स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर थी। सिकरोना स्थित स्कूल में पढ़ाने से करीब दो वर्ष पहले कोट गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल के पास ही अमित नामक युवक संध्या से बातचीत करने लगा। टीचर ने करीब एक वर्ष पहले सिकरोना स्थित निजी स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन आरोपी संध्या को परेशान कर रहा था। इस पर संध्या ने उसे पुलिस में केस दर्ज कराने की धमकी दी तो उसने हत्या की साजिश रच डाली।

पेट से लेकर गले तक किए वार

सोमवार सुबह मौका पाकर आरोपी मुंह पर कपड़ा बांधकर सिकरोना स्थित स्कूल पहुंच गया। यहां जैसे ही टीचर संध्या उससे मिलने के लिए आई तो आरोपी युवक ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। हमलावर ने 32 सेकेंड में संध्या के गले से लेकर पेट तक चाकू से करीब 34 वार किए। आरोपी ने दावा किया कि वह टीचर से शादी करना चाहता था। टीचर ने इनकार कर दिया था, जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने घटनास्थल से चाकू बरामद कर लिया था।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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