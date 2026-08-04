32 सेकेंड में चाकू से 34 वार, फरीदाबाद में 11 साल छोटे सिरफिरे ने महिला टीचर को क्यों मार डाला?

फरीदाबाद के सिकरोना गांव के एक निजी स्कूल के अंदर एक सिरफिर ने 32 वर्षीय महिला टीचर पर चाकू से 34 वारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतका दो बच्चों की मां थी। 21 वर्षीय आरोपी दो महीने से चाकू खरीदकर टीचर की हत्या की फिराक में घूम रहा था।

फरीदाबाद में सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आरोपी युवक ने 32 सेकेंड में चाकू से 34 वार कर शिक्षिका को मौत के घाट उतार दिया।

फरीदाबाद के सिकरोना गांव में सोमवार सुबह एक नकाबपोश सिरफिरे युवक ने एक प्राइवेट स्कूल में घुसकर वहां पढ़ाने वाली महिला टीचर की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने टीचर पर 32 सेकेंड में ताबड़तोड़ 34 वार किए। पुलिस ने वारदात के महज चंद घंटों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, दो बच्चों की मां 32 वर्षीय संध्या सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर थी। सोमवार सुबह एक नकाबपोश युवक ने उनके पति का नाम लेकर गार्ड से संध्या टीचर को बुलाने के लिए कहा। संध्या जैसे ही बाहर आई, आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया और चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनकर स्कूल संचालक दौड़े तो आरोपी ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। वह डंडा लेकर दोबारा पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था।

संध्या से शादी करना चाहता था हत्यारा पुलिस ने हत्या के आरोप में कोट गांव निवासी 21 वर्षीय अमित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने दावा किया कि वह टीचर से शादी करना चाहता था, जबकि संध्या ने उसके साथ शादी से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि एकतरफा प्यार में पागल आरोपी दो साल से टीचर को तंग कर रहा था। उससे तंग आकर संध्या ने कोट गांव का स्कूल छोड़ दिया था। आरोपी युवक टीचर पर बात करने का दबाव बनाता था। टीचर द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत भी पुलिस को दी गई थी। आरोपी के माफी मांगने पर समझौता हो गया था। टीचर के पति ने बताया कि आरोपी ने शिकायत करने पर हाथापाई भी की थी।

हत्या के लिए दो महीने पहले खरीदा था चाकू टीचर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार नकाबपोश आरोपी अमित दो माह से संध्या की हत्या की फिराक में घूम रहा था। दो महीने पहले उसने संध्या की हत्या के लिए एक फेरीवाले से चाकू खरीद लिया था।

केस दर्ज कराने की धमकी पर रची हत्या की साजिश फिरोजपुर कलां गांव निवासी 32 वर्षीय संध्या सिकरोना स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर थी। सिकरोना स्थित स्कूल में पढ़ाने से करीब दो वर्ष पहले कोट गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल के पास ही अमित नामक युवक संध्या से बातचीत करने लगा। टीचर ने करीब एक वर्ष पहले सिकरोना स्थित निजी स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन आरोपी संध्या को परेशान कर रहा था। इस पर संध्या ने उसे पुलिस में केस दर्ज कराने की धमकी दी तो उसने हत्या की साजिश रच डाली।