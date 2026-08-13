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दिल्ली में 34 सरकारी स्कूल गिराने की तैयारी, सरकार ने बताई फैसले के पीछे की वजह

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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अधिकारी ने कहा कि वैज्ञानिक आकलन के आधार पर, छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की इमारतों को बनाए रखने, मरम्मत करने, रेट्रोफिटिंग करने या गिराने के लिए कैटेगरी में बांटा जाएगा।

34 gov schools face demolition over safety, infrastructure concerns in Delhi
दिल्ली में गिराए जाएंगे 34 सरकारी स्कूल, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी चिंताएं हैं वजह।

दिल्ली सरकार ने शहर के 34 सरकारी स्कूलों की इमारतों को गिराकर उनकी जगह 27 नए स्कूल भवन बनाने का फैसला किया है। सरकार ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने इन इमारतों को गिराने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक 27 नए स्कूल भवनों को लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, और यह काम 18 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि तेजी से काम पूरा करने और निगरानी के लिए इन जगहों को पांच भौगोलिक क्लस्टर में बांटा गया है।

इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि गिराने के लिए चुने गए 34 स्कूलों में से 16 पर काम चल रहा है, जबकि 9 को गिराने की मंजूरी मिल चुकी है। अधिकारी ने बताया कि इनमें से कुछ स्कूलों में पानी जमा होने की समस्या हैं, जबकि कुछ में कमजोर संरचना के चलते सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं या वे ऐसी जगहों पर हैं जिन्हें छात्रों के लिए सही नहीं माना जा सकता।

अधिकारी ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने यह कदम शहर भर के सभी 1,090 सरकारी स्कूलों की डिजिटल प्रोफाइलिंग के बाद उठाया है, ताकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा जरूरतों का आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी 1,090 स्कूलों की प्रोफाइलिंग पूरी हो चुकी है और शिक्षा विभाग अब डेटा का आकलन कर रहा है ताकि यह तय किया जा सके कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन-कौन सा सुधार करने की जरूरत है।

उन्होंने आगे कहा कि कई स्कूलों में बिजली सप्लाई, जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी से जुड़ी समस्याएं हैं। इस प्रक्रिया में क्लासरूम और बिल्डिंग के स्तर पर स्कूल की सुविधाओं का विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन शामिल है, जिसमें सफाई, पीने के पानी की सुविधा, सुरक्षा इंतजाम, फ़र्नीचर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, किचन और लैब शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा कि स्कूल की इमारतों के हर कमरे को 360-डिग्री इमेजिंग का इस्तेमाल करके डिजिटाइज किया गया है, जिससे एक स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड बन गया है। इससे वर्चुअल वॉकथ्रू मुमकिन होता है और प्लानिंग व फैसला लेने में मदद मिल सकती है।

शिक्षा निदेशालय (DoE) ने 27 नए स्कूलों का तुरंत निर्माण करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट-कम-EPC एजेंसी के तौर पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) से बोलियां भी मंगवाई हैं। साथ ही जल्द से जल्द निर्माण के लिए इन 27 जगहों को पांच क्लस्टर में बांटा गया है।

जल्द निर्माण के लिए 27 स्कूलों को 5 क्लस्टरों में बांटा गया

पहला क्लस्टर- नरेला और बवाना में 6 प्लॉट

दूसरा क्लस्टर- भलस्वा, सलेमपुर माजरा और दरियापुर कलां में 5 प्लॉट

तीसरा क्लस्टर- रोहिणी, मुंडका और सावदा घेवरा में 5 प्लॉट

चौथा क्लस्टर- शालीमार बाग, बक्करवाला, हस्तसाल, श्याम विहार और नंगली विहार में 5 प्लॉट

पांचवां क्लस्टर- कुतबपुर, कापसहेड़ा, जाफरपुर, जौनापुर, सतबरी और असोला में 6 प्लॉट।

भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर कामों की प्लानिंग, बजट बनाने और निगरानी में मदद के लिए ड्रोन-आधारित सर्वे, हाई-रिजॉल्यूशन ऑर्थोमोजेक इमेज और GIS-आधारित विजुअलाइजेशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चरल सुरक्षा भी इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। खास टीमें विजुअल इंस्पेक्शन और नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर रही हैं, जिनमें अल्ट्रासोनिक पल्स और रिबाउंड हैमर टेस्ट शामिल हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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