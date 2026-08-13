दिल्ली में 34 सरकारी स्कूल गिराने की तैयारी, सरकार ने बताई फैसले के पीछे की वजह
अधिकारी ने कहा कि वैज्ञानिक आकलन के आधार पर, छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की इमारतों को बनाए रखने, मरम्मत करने, रेट्रोफिटिंग करने या गिराने के लिए कैटेगरी में बांटा जाएगा।
दिल्ली सरकार ने शहर के 34 सरकारी स्कूलों की इमारतों को गिराकर उनकी जगह 27 नए स्कूल भवन बनाने का फैसला किया है। सरकार ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने इन इमारतों को गिराने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक 27 नए स्कूल भवनों को लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, और यह काम 18 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि तेजी से काम पूरा करने और निगरानी के लिए इन जगहों को पांच भौगोलिक क्लस्टर में बांटा गया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि गिराने के लिए चुने गए 34 स्कूलों में से 16 पर काम चल रहा है, जबकि 9 को गिराने की मंजूरी मिल चुकी है। अधिकारी ने बताया कि इनमें से कुछ स्कूलों में पानी जमा होने की समस्या हैं, जबकि कुछ में कमजोर संरचना के चलते सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं या वे ऐसी जगहों पर हैं जिन्हें छात्रों के लिए सही नहीं माना जा सकता।
अधिकारी ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने यह कदम शहर भर के सभी 1,090 सरकारी स्कूलों की डिजिटल प्रोफाइलिंग के बाद उठाया है, ताकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा जरूरतों का आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी 1,090 स्कूलों की प्रोफाइलिंग पूरी हो चुकी है और शिक्षा विभाग अब डेटा का आकलन कर रहा है ताकि यह तय किया जा सके कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन-कौन सा सुधार करने की जरूरत है।
उन्होंने आगे कहा कि कई स्कूलों में बिजली सप्लाई, जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी से जुड़ी समस्याएं हैं। इस प्रक्रिया में क्लासरूम और बिल्डिंग के स्तर पर स्कूल की सुविधाओं का विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन शामिल है, जिसमें सफाई, पीने के पानी की सुविधा, सुरक्षा इंतजाम, फ़र्नीचर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, किचन और लैब शामिल हैं।
अधिकारी ने कहा कि स्कूल की इमारतों के हर कमरे को 360-डिग्री इमेजिंग का इस्तेमाल करके डिजिटाइज किया गया है, जिससे एक स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड बन गया है। इससे वर्चुअल वॉकथ्रू मुमकिन होता है और प्लानिंग व फैसला लेने में मदद मिल सकती है।
शिक्षा निदेशालय (DoE) ने 27 नए स्कूलों का तुरंत निर्माण करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट-कम-EPC एजेंसी के तौर पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) से बोलियां भी मंगवाई हैं। साथ ही जल्द से जल्द निर्माण के लिए इन 27 जगहों को पांच क्लस्टर में बांटा गया है।
जल्द निर्माण के लिए 27 स्कूलों को 5 क्लस्टरों में बांटा गया
पहला क्लस्टर- नरेला और बवाना में 6 प्लॉट
दूसरा क्लस्टर- भलस्वा, सलेमपुर माजरा और दरियापुर कलां में 5 प्लॉट
तीसरा क्लस्टर- रोहिणी, मुंडका और सावदा घेवरा में 5 प्लॉट
चौथा क्लस्टर- शालीमार बाग, बक्करवाला, हस्तसाल, श्याम विहार और नंगली विहार में 5 प्लॉट
पांचवां क्लस्टर- कुतबपुर, कापसहेड़ा, जाफरपुर, जौनापुर, सतबरी और असोला में 6 प्लॉट।
भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर कामों की प्लानिंग, बजट बनाने और निगरानी में मदद के लिए ड्रोन-आधारित सर्वे, हाई-रिजॉल्यूशन ऑर्थोमोजेक इमेज और GIS-आधारित विजुअलाइजेशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चरल सुरक्षा भी इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। खास टीमें विजुअल इंस्पेक्शन और नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर रही हैं, जिनमें अल्ट्रासोनिक पल्स और रिबाउंड हैमर टेस्ट शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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