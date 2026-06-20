व्रत तोड़ने के लिए शख्स ने पिया मैंगो ड्रिंक, थोड़ी देर बाद हो गई मौत; फरीदाबाद से सामने आया हैरान करने वाला मामला
अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद जब परिवारजन अंकुश को लेकर सफदरजंग अस्पताल जा रहे थे तो वहां पहुंचने से पहले ही उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह पता चलने की बात कही है।
हरियाणा के फरीदाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 33 वर्षीय एक शख्स की मौत कथित तौर पर एक फेमस कंपनी का मैंगो ड्रिंक पीने के बाद हो गई। दरअसल इस शख्स ने व्रत तोड़ने के दौरान मैंगो ड्रिंक पिया था और फिर इसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। मृतक शख्स की पहचान अंकुश के तौर पर हुई है, जो कि हनुमान नगर इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अंकुश ने गुरुवार को व्रत रखा था और उसी रात को व्रत तोड़ने के लिए घर के अन्य सदस्यों के साथ पैक्ड मैंगो ड्रिंक पिया था। परिजनों का कहना है कि उस मैंगो ड्रिंक को पीने के तुरंत बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे पेट में दर्द होने के साथ ही उल्टी भी होने लगी। परिवार वालों ने बताया कि इसके बाद अंकुश की हालत तेजी से बिगड़ने लगी।
तबीयत बिगड़ी तो निजी अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन
अचानक हुए इस घटनाक्रम से घबराए परिजन अंकुश को लेकर घर के पास स्थित एक निजी अस्पताल में पहुंचे, लेकिन उसकी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए उस अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया। इसके बाद जब परिजन अंकुश को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे तो वहां पर भी डॉक्टर्स ने उसकी लगातार बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ले जाने की सलाह दी।
सफदरजंग अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई मौत
हालांकि इसके बाद जब परिजन अंकुश को लेकर सफदरजंग अस्पताल जा रहे थे तो वहां पहुंचने से पहले ही उसकी हालत बेहद खराब हो गई और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस को इस बारे में रात करीब डेढ़ बजे सर्वोदय अस्पताल से सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति को मृत हालत में अस्पताल लाया गया है।
परिजनों ने पुलिस को बताया पूरा मामला
मामले की जानकारी देते हुए खेड़ी पुल पुलिस स्टेशन के SHO (स्टेशन हाउस ऑफिसर) देवेंद्र सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान मृतक के परिजनों ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। परिजनों ने पुलिस से कहा कि अंकुश ने गुरुवार को व्रत रखा था और व्रत तोड़ने के लिए 'फ्रूटी' ड्रिंक पी थी। इसी को पीने के बाद उसकी हालत खराब होती चली गई और उसने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने कही पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बाद
आगे जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृतक का शव परिवार को सौंप दिया गया। साथ ही पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा और उसी के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई करने की बात कही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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