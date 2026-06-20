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व्रत तोड़ने के लिए शख्स ने पिया मैंगो ड्रिंक, थोड़ी देर बाद हो गई मौत; फरीदाबाद से सामने आया हैरान करने वाला मामला

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद जब परिवारजन अंकुश को लेकर सफदरजंग अस्पताल जा रहे थे तो वहां पहुंचने से पहले ही उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह पता चलने की बात कही है।

व्रत तोड़ने के लिए शख्स ने पिया मैंगो ड्रिंक, थोड़ी देर बाद हो गई मौत; फरीदाबाद से सामने आया हैरान करने वाला मामला

हरियाणा के फरीदाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 33 वर्षीय एक शख्स की मौत कथित तौर पर एक फेमस कंपनी का मैंगो ड्रिंक पीने के बाद हो गई। दरअसल इस शख्स ने व्रत तोड़ने के दौरान मैंगो ड्रिंक पिया था और फिर इसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। मृतक शख्स की पहचान अंकुश के तौर पर हुई है, जो कि हनुमान नगर इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अंकुश ने गुरुवार को व्रत रखा था और उसी रात को व्रत तोड़ने के लिए घर के अन्य सदस्यों के साथ पैक्ड मैंगो ड्रिंक पिया था। परिजनों का कहना है कि उस मैंगो ड्रिंक को पीने के तुरंत बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे पेट में दर्द होने के साथ ही उल्टी भी होने लगी। परिवार वालों ने बताया कि इसके बाद अंकुश की हालत तेजी से बिगड़ने लगी।

तबीयत बिगड़ी तो निजी अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन

अचानक हुए इस घटनाक्रम से घबराए परिजन अंकुश को लेकर घर के पास स्थित एक निजी अस्पताल में पहुंचे, लेकिन उसकी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए उस अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया। इसके बाद जब परिजन अंकुश को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे तो वहां पर भी डॉक्टर्स ने उसकी लगातार बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ले जाने की सलाह दी।

सफदरजंग अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई मौत

हालांकि इसके बाद जब परिजन अंकुश को लेकर सफदरजंग अस्पताल जा रहे थे तो वहां पहुंचने से पहले ही उसकी हालत बेहद खराब हो गई और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस को इस बारे में रात करीब डेढ़ बजे सर्वोदय अस्पताल से सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति को मृत हालत में अस्पताल लाया गया है।

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परिजनों ने पुलिस को बताया पूरा मामला

मामले की जानकारी देते हुए खेड़ी पुल पुलिस स्टेशन के SHO (स्टेशन हाउस ऑफिसर) देवेंद्र सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान मृतक के परिजनों ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। परिजनों ने पुलिस से कहा कि अंकुश ने गुरुवार को व्रत रखा था और व्रत तोड़ने के लिए 'फ्रूटी' ड्रिंक पी थी। इसी को पीने के बाद उसकी हालत खराब होती चली गई और उसने दम तोड़ दिया।

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पुलिस ने कही पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बाद

आगे जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृतक का शव परिवार को सौंप दिया गया। साथ ही पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा और उसी के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई करने की बात कही है।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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