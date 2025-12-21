Hindi Newsएनसीआर News3.3 magnitude earthquake shakes Rohtak in Haryana
हरियाणा में भूकंप के झटके, कितनी तीव्रता और कहां था केंद्र
संक्षेप:
हरियाणा के कुछ हिस्सों में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, दोपहर 12:13 बजे भूकंप महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.3 आंकी गई। फिलहाल, किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि की कोई खबर नहीं है।
Dec 21, 2025 02:15 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
हरियाणा के कुछ हिस्सों में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, दोपहर 12:13 बजे भूकंप महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.3 आंकी गई। भूकंप का केंद्र रोहतक में 5 किलोमीटर की गहराई पर था।
फिलहाल, किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि की कोई खबर नहीं है। बता दें कि हरियाणा का झज्जर-रोहतक क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से ऐक्टिव जोन में आता है। यहां समय-समय पर भूकंप के छोटे-मोटे झटके आते रहते हैं।
वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारी धरती की सतह मुख्य रूप से सात बड़ी और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है। ये प्लेट्स लगातार हरकत करती रहती हैं और अक्सर आपस में टकराती हैं। इस टक्कर के कारण उत्पन्न ऊर्जा बाहर की ओर फैलने का रास्ता खोजती है। यही ऊर्जा जब जमीन के अंदर से बाहर आती है तो भूकंप आता है।
