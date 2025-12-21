Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News3.3 magnitude earthquake shakes Rohtak in Haryana
हरियाणा में भूकंप के झटके, कितनी तीव्रता और कहां था केंद्र

हरियाणा में भूकंप के झटके, कितनी तीव्रता और कहां था केंद्र

संक्षेप:

हरियाणा के कुछ हिस्सों में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, दोपहर 12:13 बजे भूकंप महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.3 आंकी गई। फिलहाल, किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि की कोई खबर नहीं है। 

Dec 21, 2025 02:15 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हरियाणा के कुछ हिस्सों में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, दोपहर 12:13 बजे भूकंप महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.3 आंकी गई। भूकंप का केंद्र रोहतक में 5 किलोमीटर की गहराई पर था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फिलहाल, किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि की कोई खबर नहीं है। बता दें कि हरियाणा का झज्जर-रोहतक क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से ऐक्टिव जोन में आता है। यहां समय-समय पर भूकंप के छोटे-मोटे झटके आते रहते हैं।

वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारी धरती की सतह मुख्य रूप से सात बड़ी और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है। ये प्लेट्स लगातार हरकत करती रहती हैं और अक्सर आपस में टकराती हैं। इस टक्कर के कारण उत्पन्न ऊर्जा बाहर की ओर फैलने का रास्ता खोजती है। यही ऊर्जा जब जमीन के अंदर से बाहर आती है तो भूकंप आता है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।