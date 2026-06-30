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काम की बात: दिल्ली में 4 साल में बनेंगे 32000 नए EV चार्जिंग स्टेशन, टू-व्हीलर्स के लिए इस योजना पर विचार

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजधानी दिल्ली में एक जुलाई से लागू होने जा रही नई ईवी पॉलिसी से न सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि ईवी चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ेंगे। सरकार करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत से अगले 4 साल में 32000 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगी।

दिल्ली में 4 साल में बनेंगे 32000 नए EV चार्जिंग स्टेशन, टू-व्हीलर्स के लिए इस योजना पर विचार

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ई-चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की योजना बनाई है। सरकार 31 मार्च 2030 तक राजधानी में 32000 नए चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। इन पर करीब एक हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राजधानी में बीते तीन साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में छह गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। अब दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी के लागू होने के बाद आने वाले चार वर्षों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इन नए चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए जगह भी चयनित कर दी गई है। चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से इनकी स्थापना की जाएगी, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन मालिक दिल्ली में कहीं भी वाहन चार्ज कर सकें।

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घरों में अलग चार्जिंग मीटर लगाने पर भी मंथन

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई आरडब्ल्यूए संगठन अपनी सोसाइटी या कॉलोनी में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहेगी तो दिल्ली सरकार उन्हें भी मदद देगी। इसके अलावा अधिकांश दोपहिया वाहन घर पर ही चार्ज किए जाते हैं, इनके लिए बिजली विभाग के माध्यम से अलग चार्जिंग मीटर लगाने पर भी मंथन किया जाएगा, ताकि वाहन चार्ज करना उनके लिए और आसान हो सके। नए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनने के बाद दिल्ली में बिजली की मांग और बढ़ेगी, इसको लेकर ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और बिजली विभाग ने 2030 का मास्टर प्लान बनाया है। इसके तहत बिजली के नए संसाधन विकसित किए जाएंगे।

सड़कों पर बढ़ सकती है ईवी की संख्या

ईवी पॉलिसी में किए गए सब्सिडी और कई तरह के प्रोत्साहन के कारण दिल्ली में आगामी वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ने का अनुमान है। इसके कारण लोग घर में पहले से वाहन होने के बावजूद नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को प्राथमिकता दे सकते हैं। परिवहन विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल छिकारा का कहना है कि इस पॉलिसी में दिल्ली में कंजेशन और बढ़ सकता है। लोग सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करने के बजाय निजी वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

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मनजिंदर सिंह सिरसा, पर्यावरण मंत्री, ''ईवी पॉलिसी प्रदूषण के खिलाफ एक जंग के रूप में काम करेगी। इस पॉलिसी में दिल्ली सरकार कुल मिलाकर चौदह-पंद्रह हजार करोड़ खर्च करेगी। अब तक की सबसे ज्यादा सब्सिडी देने की तैयारी है।''

आशीष सूद, ऊर्जा मंत्री, ''यह सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा फैसला नहीं है, यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए एक आर्थिक और रणनीतिक निवेश है। यह धरती के लिए अच्छा है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत फायदेमंद है।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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