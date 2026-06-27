फरीदाबाद में थाने से 32 लाइसेंसी हथियार गायब; मालखाना इंचार्ज सस्पेंड, चोरी की FIR दर्ज
हरियाणा के फरीदाबाद में एक थाने के अंदर पुलिस की हिफाजत में रखे गए स्थानीय लोगों के 32 लाइसेंसी हथियार चोरी हो गए। इनमें कई महंगी विदेशी पिस्टल भी शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये सभी हथियार पड़ोसी जिलों और राज्यों में बेचे गए हैं।
दिल्ली से सटे एनसीआर के शहर फरीदाबाद से एक बेहद हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां फरीदाबाद सेक्टर-8 थाने के अंदर पुलिस की कस्टडी में शस्त्रागार (आर्मरी रूम) में रखे गए 32 लाइसेंसी हथियार कथित तौर पर चोरी हो गए।
चोरी हुए सभी लाइसेंसी हथियार स्थानीय लोगों के हैं, जो उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए अपनी मर्जी से थाने में जमा कराए थे, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस ले सकें। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक इस संबंध कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
मालखाना इंचार्ज ASI के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज
एक अधिकारी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना की जांच के बाद मालखाना इंचार्ज असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) बिजेंद्र सिंह के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता ने आरोपी एएसआई को सस्पेंड कर दिया है और उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी शुरू कर दी गई है।
चोरी हुए हथियारों में कई विदेशी पिस्टल भी शामिल
पुलिस सूत्रों ने बताया कि गायब हुए हथियारों में कई विदेशी हथियार शामिल हैं, जिनकी कीमत 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच बताई जा रही है। इनमें महंगी विदेशी पिस्टल भी शामिल हैं। हालांकि ऐसी आशंका है कि ये हथियार दिल्ली-एनसीआर के साथ ही राजस्थान में बेचे गए हैं।
शुरुआती जांच में 13 हथियार मिले थे गायब
शस्त्रागार के रिकॉर्ड की जांच के दौरान हथियारों की संख्या में अंतर का पता चला। शुरुआती जांच में सिर्फ 13 हथियार गायब पाए गए थे, लेकिन गहन जांच से पता चला कि यह संख्या बढ़कर 32 हो गई। इसके बाद, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए, जिसमें पुष्टि हुई कि 32 हथियार गायब थे।
गायब हथियारों को बरामद करना पुलिस के लिए चुनौती
पुलिस कमिश्नर गुप्ता ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है। हथियारों की चोरी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच टीम को इस मामले से जुड़ी जानकारी लीक न हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती गायब हथियारों को बरामद करना है।
बता दें कि, अतिसुरक्षित माने जाने वाले थाने के अंदर से इतनी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के हथियार चोरी होने की इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। इस घटना से समझा जा सकता है कि जब थाने के अंदर से हथियार चोरी हो सकते हैं तो जब्त या बरामद किए गए अन्य सामानों के बारे में क्या ही कहा जाए।