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फरीदाबाद में थाने से 32 लाइसेंसी हथियार गायब; मालखाना इंचार्ज सस्पेंड, चोरी की FIR दर्ज

Praveen Sharma फरीदाबाद, पीटीआई
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हरियाणा के फरीदाबाद में एक थाने के अंदर पुलिस की हिफाजत में रखे गए स्थानीय लोगों के 32 लाइसेंसी हथियार चोरी हो गए। इनमें कई महंगी विदेशी पिस्टल भी शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये सभी हथियार पड़ोसी जिलों और राज्यों में बेचे गए हैं।

फरीदाबाद में थाने से 32 लाइसेंसी हथियार गायब; मालखाना इंचार्ज सस्पेंड, चोरी की FIR दर्ज

दिल्ली से सटे एनसीआर के शहर फरीदाबाद से एक बेहद हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां फरीदाबाद सेक्टर-8 थाने के अंदर पुलिस की कस्टडी में शस्त्रागार (आर्मरी रूम) में रखे गए 32 लाइसेंसी हथियार कथित तौर पर चोरी हो गए।

चोरी हुए सभी लाइसेंसी हथियार स्थानीय लोगों के हैं, जो उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए अपनी मर्जी से थाने में जमा कराए थे, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस ले सकें। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक इस संबंध कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

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मालखाना इंचार्ज ASI के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज

एक अधिकारी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना की जांच के बाद मालखाना इंचार्ज असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) बिजेंद्र सिंह के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता ने आरोपी एएसआई को सस्पेंड कर दिया है और उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी शुरू कर दी गई है।

चोरी हुए हथियारों में कई विदेशी पिस्टल भी शामिल

पुलिस सूत्रों ने बताया कि गायब हुए हथियारों में कई विदेशी हथियार शामिल हैं, जिनकी कीमत 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच बताई जा रही है। इनमें महंगी विदेशी पिस्टल भी शामिल हैं। हालांकि ऐसी आशंका है कि ये हथियार दिल्ली-एनसीआर के साथ ही राजस्थान में बेचे गए हैं।

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शुरुआती जांच में 13 हथियार मिले थे गायब

शस्त्रागार के रिकॉर्ड की जांच के दौरान हथियारों की संख्या में अंतर का पता चला। शुरुआती जांच में सिर्फ 13 हथियार गायब पाए गए थे, लेकिन गहन जांच से पता चला कि यह संख्या बढ़कर 32 हो गई। इसके बाद, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए, जिसमें पुष्टि हुई कि 32 हथियार गायब थे।

गायब हथियारों को बरामद करना पुलिस के लिए चुनौती

पुलिस कमिश्नर गुप्ता ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है। हथियारों की चोरी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच टीम को इस मामले से जुड़ी जानकारी लीक न हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती गायब हथियारों को बरामद करना है।

बता दें कि, अतिसुरक्षित माने जाने वाले थाने के अंदर से इतनी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के हथियार चोरी होने की इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। इस घटना से समझा जा सकता है कि जब थाने के अंदर से हथियार चोरी हो सकते हैं तो जब्त या बरामद किए गए अन्य सामानों के बारे में क्या ही कहा जाए।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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