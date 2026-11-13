फरीदाबाद मंडल के 3 जिलों में 312 नए राशन डिपो खुलेंगे, आवंटन में महिलाओं के लिए क्या खास
फरीदाबाद मंडल के तीन जिलों में रहने वाले युवाओं और स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 312 नए राशन डिपो खोलने की तैयारी की है। राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने फरीदाबाद मंडल के तीन जिलों में 312 नए राशन डिपो खोलने की तैयारी की है। इसके तहत फरीदाबाद में 57, नूंह में 146 और पलवल में 109 उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जाएंगी। इन राशन डिपो के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर से बढ़ाकर अब 25 नवंबर कर दी गई है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से प्रदेशभर में कुल 2651 नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। खास बात यह है कि राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इससे महिलाएं भी स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगी।
ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इच्छुक और पात्र आवेदकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देना है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों को राहत मिलेगी, जो राशन डिपो लेकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।
आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर
फरीदाबाद मंडल में सबसे अधिक 146 राशन डिपो नूंह जिले में खोले जाएंगे। इसके अलावा पलवल में 109 और फरीदाबाद में 57 उचित मूल्य की दुकानें आवंटित करने की तैयारी है। नए राशन डिपो खुलने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दायरा बढ़ेगा और राशन वितरण व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लाभार्थियों को राशन लेने के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। डीएफएससी फरीदाबाद कविता परिहार ने बताया कि राशन डिपो के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है।
महिलाओं-युवाओं को स्वरोजगार का अवसर
दुकानों के आवंटन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। वहीं, युवाओं के लिए भी राशन डिपो का संचालन स्वरोजगार का विकल्प बन सकता है। विभाग की इस योजना से रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ राशन वितरण व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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