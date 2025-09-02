दिल्ली में हमेशा के लिए बंद किए जाएंगे 31 मोहल्ला क्लीनिक, क्या वजहें

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक सेल ने सोमवार को किराए के भवन व विभिन्न इलाकों में पोर्टा केबिन में बने 31 मोहल्ला क्लीनिक को बंद करने का आदेश जारी किया है।

एक माह के भीतर ये मोहल्ला क्लीनिक हमेशा के लिए बंद किए जाएंगे। डीजीएचएस ने सभी मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों को इस आदेश पर अमल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। डीजीएचएस की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन मोहल्ला क्लीनिक को बंद करने का आदेश जारी किया गया है उनमें 17 मोहल्ला क्लीनिक विभिन्न इलाकों में सड़क किनारे पोर्टा केबिन में बने हैं।

इन मोहल्ला क्लीनिकों में डॉक्टरों की कमी है। इसके अलावा इनमें से कई मोहल्ला क्लीनिक के नजदीक आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जा चुके हैं। इस वजह से इन मोहल्ला क्लीनिकों में चिकित्सा सेवाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। यह कारण बताते हुए इन मोहल्ला क्लीनिक को बंद करने का आदेश दिया गया है।