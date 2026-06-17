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नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक 31 KM लंबे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में बदलाव, यहां बनेंगे 4 लूप

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक यमुना पुस्ता पर प्रस्तावित 31 किलोमीटर लंबे नए एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के प्लान में ओखला पक्षी विहार और यमुना के कारण बदलाव किया गया है। अब इसे सेक्टर-94 से ग्रेटर नोएडा तक बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर उतरने-चढ़ने के चार लूप बनाए जाएंगे। 

नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक 31 KM लंबे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में बदलाव, यहां बनेंगे 4 लूप

नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक बनने वाले नए एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर चढ़ने-उतरने के लिए चार लूप बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में भी बदलाव किया गया। अब एक्सप्रेसवे यमुना पुस्ते के अंदर शहर की तरफ से होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाएगा।यह एक्सप्रेसवे करीब 31 किलोमीटर का बनाया जाएगा, जो 6 या 8 लेन का होगा।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि नोएडा की ओर से जाते समय पहला लूप डीएनडी, दूसरा, महामाया फ्लाईओवर, तीसरा सेक्टर-128 जेपी विश टाउन और चौथा लूप सेक्टर-150 में बनाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पूरा एलिवेटेड ट्रैक पुस्ता बंधे से नोएडा की तरफ रहेगा, इसके लिए प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को (एनएचएआई) जमीन देगा। यह परियोजना करीब 4300 करोड़ रुपये की है।

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सेक्टर-94 से ही बनाया जाएगा यह एक्सप्रेसवे

अधिकारियों ने बताया कि पहले यह एक्सप्रेसवे डीएनडी से बनाने की कवायद की गई थी, लेकिन बीच रास्ते में ओखला पक्षी विहार और यमुना आने के कारण इसमें बदलाव किया गया है। अब सेक्टर-94 से ही बनाया जाएगा। यहां तक लोग अभी बन रहे चिल्ला एलिवेटेड रोड के जरिये आएंगे। चिल्ला एलिवेटेड रोड और बनने वाले इस नए एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा।

नोएडा की तरफ ही बनेगा पूरा एलिवेटेड ट्रैक

प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश ने बताया कि पहले ये ट्रैक पुस्ते की तरफ यमुना के डूब क्षेत्र में था। इस अलॉइनमेंट में काफी मोड़ आ रहे थे, ऐसे में इसमें बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। अब पुस्ता नहीं बल्कि नोएडा की तरफ ही पूरा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। ये पुस्ता बंध रोड के बगल में बनी रोड से होकर जाएगा।

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एनएचएआई की सलाहकार कंपनी जल्द बनाएगी डीपीआर

अधिकारियों ने बताया कि इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर एनएचएआई की सलाहकार कंपनी बना रही है। इसके लिए जल्द ही टीम पूरे एरिया की फिजिबिलिटी चेक करेगी। उसी हिसाब से डीपीआर बनाएगी, जिसे प्राधिकरण के अधिकारियों को दिया जाएगा, उसी के अनुसार किसानों से परियोजना के लिए जमीन ली जाएगी।

31 जुलाई तक जमीन के मामले निपटाए जाएंगे

प्राधिकरण ने बताया कि जो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के लिए नए अलॉइनमेंट में कुछ स्थानों पर किसानों से जमीन को लेकर विवाद भी है। जिसे 31 जुलाई तक निपटा लिया जाएगा। किसानों से जमीन ली जाएगी।

बता दें कि, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सड़कों पर बढ़ने वाले वाहनों के भारी दबाव को देखते हुए इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को बनाने पर विचार किया गया है। इससे बनने से जहां शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा, वहीं लोगों का काफी समय भी बचेगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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