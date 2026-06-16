नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक बनेगा 31 KM लंबा 8 लेन का नया एक्सप्रेसवे, यहां से निकलेगा रूट

नोएडा से ग्रेटर नोएडा के लिए एक नया एक्सप्रेसवे बनाने पर विचार किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे यमुना पुस्ते पर बनाने की योजना है, जो 8 लेन का होगा। नोएडा प्राधिकरण के अफसरों द्वारा इसके लिए सोमवार को बैठक में चर्चा की गई।

नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक पुस्ते पर आठ लेन का नया एक्सप्रेसवे बनाने को लेकर सोमवार को नोएडा प्राधिकरण दफ्तर में बैठक हुई। अब फिर से सेक्टर-94 से ग्रेटर नोएडा तक 8 लेन का एक्सप्रेसवे बनाने को लेकर तैयारी है। अब तक डीएनडी से ही एक्सप्रेसवे बनाने की कवायद चल रही थी। ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण से इस परियोजना को लेकर फीड बैक मांगा गया है।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के विकल्प मार्ग के लिए यमुना पुस्ते पर नया एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। इस योजना को लेकर सोमवार को सेक्टर- 6 स्थित प्राधिकरण दफ्तर में हुई बैठक के दौरान चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नोएडा के एसीईओ सतीश पाल ने की। एसीईओ ने बताया कि बैठक में प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के अलॉइनमेंट को लेकर सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के सलाहकार द्वारा नोएडा के सेक्टर-94 से ग्रेटर नोएडा के चाई 4 तक एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । प्रस्तावित एक्सप्रेसवे पर 3 स्थानों पर ट्रैफिक जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की लंबाई 31 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की गणना की जा रही है।

31 किलोमीटर लंबा होगा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे एसीईओ ने बताया कि पहले डीएनडी से इसको बनाने का विचार था लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सलाहकार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में ओखला पक्षी विहार व यमुना के आसपास का क्षेत्र आने की वजह से इसको अड़चन बताया गया। अब इसे चिल्ला एलिवेटेड रोड से जोड़ा जाएगा। चिल्ला एलिवेटेड रोड महामाया फ्लाईओवर के पास उतरेगा। इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की लंबाई 31 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की गणना की जा रही है।

बारापुला से जुड़ जाएगा चिल्ला एलिवेटेड रोड को दिल्ली के मयूर विहार फ्लाईओवर से पहले ही जोड़ा जाना प्रस्तावित है, जो यहां पर आकर बारापुला एलिवेटेड रोड से जुड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे भी यहीं से गुजर रहा है। ऐसे में दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे तक की बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी।