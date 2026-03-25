3 मिनट में ही 300 वेटिंग, 10 मिनट में नो टिकट; किन ट्रेनों में मच गई ऐसी मारामारी
गर्मी छुट्टियों के लिए बिहार की अधिकतर ट्रेनों में टिकटें फुल हो चुकी हैं। कई ट्रेनों में 60 दिन पहले ही वेटिंग भी खत्म हो चुकी है। दिल्ली से दरभंगा जाने वाले ट्रेनों में अधिक मारामारी है।
एक मिनट के भीतर एसी थर्ड क्लास की 165 सीटें फुल, 3 मिनट में 300 वेटिंग और 10 मिनट में स्लीपर और थर्ड के साथ ही सेकेंड और फर्स्ट क्लास एसी में भी REGRET। बिहार जाने वाली कुछ ट्रेनों में इन दिनों ऐसी ही मारामारी है। वैसे तो आमतौर पर पूर्वी भारत की अधिकतर ट्रेनों में टिकटों की किल्लत सालभर बनी रहती है, लेकिन पर्व-त्योहारों और गर्मी की छुट्टियों में स्थिति विकराल हो जाती है।
नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली ट्रेन दो प्रमुख ट्रेनों बिहार संपर्क क्रांति और स्वतंत्रता सेनानी में टिकट बुकिंग यात्रियों के लिए इन दिनों एक बड़ी चुनौती है। यात्रा की तिथि से ठीक 60 दिन पहले जब टिकट की बिक्री शुरू होती है तो टिकट खिड़कियों और लैपटॉप-मोबाइल से टिकट बुकिंग के लिए हजारों लोग इंतजार में होते हैं, लेकिन कंफर्म तो छोड़िए वेटिंग टिकट भी मिल जाए तो लोग खुद को खुशनसीब समझ रहे हैं।
ऐसे ही एक यूजर ने बुधवार को जब बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन में 24 मई की टिकट बुक करनी चाही तो जिस अनुभव से गुजरे वह हैरान करने वाला है। उन्होंने बताया, ‘मैंने ठीक 8 बजे टिकट आईआरसीटी की वेबसाइट को लॉग इन किया। तीन यात्रियों का ब्योरा भरते हुए 2 मिनट के भीतर यूपीआई से 4584.95 रुपये पेमेंट भी कर दिया। कुछ समय तक प्रोसेस के बाद 8.03 मिनट पर जब टिकट सामने आया तो वेटिंग संख्या देखकर मैं हैरान रह गया। वेटिंग थी- 291, 292 और 293। 10 मिनट बाद जब स्वतंत्रता सेनानी की स्थिति देखने के लिए दोबारा लॉग इन किया तो दोनों ही ट्रेनों में सभी सीटें फुल हो चुकी थीं। सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी में एसी फर्स्ट क्लास में वेटिंग टिकट उपलब्ध था।’
टिकट का इंतजाम नहीं, कैंसिलेशन चार्ज का झटका
यात्री ने कहा कि वह अगले दिन फिर बुकिंग की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, ‘संभव है कि आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करके केबीसी में हॉट सीट पा जाएं लेकिन इन ट्रेनों में टिकट के लिए सुपरसोनिक स्पीड और किस्मत दोनों का साथ चाहिए। दुखद यह है कि 300 वेटिंग का कंफर्म होना संभव नहीं है और कैंसिल करने चार्ज कटता है। फुल रिफंड के लिए आपको दो महीने का इंतजार करना होगा। हर तरह से यात्री ही परेशान होता है।’
दिल्ली-पटना की ट्रेनों का क्या हाल
दिल्ली से पटना जाने वाली अधिकतर ट्रेनों में भी सीटें फुल हो चुकी हैं। गनीमत है कि पटना के लिए ट्रेनों में वेटिंग टिकट उपलब्ध है। लेकिन 60 दिन पहले ही वेटिंग इतनी लंबी हो चुकी है कि कंफर्म होना मुश्किल है। दिल्ली से पटना जाने वाले यात्रियों के लिए डिमांड में रहने वाली ट्रेन संपूर्ण क्रांति में स्लीपर में खबर लिखे जाने तक 123 वेटिंग है। एसी-3 इकॉनमी में REGRET हो चुका है। एसी-3 में 75, एसी-2 में 20 और एसी-1 में एक वेटिंग है। विक्रमशिला में स्लीपर और एसी-3 इकॉनमी में वेटिंग टिकट भी उपलब्ध नहीं। एसी-3 में 95 और एसी-2 में 33 वेटिंग है। पटना राजधानी में एसी थर्ड में आरएसी की कुछ सीटें हैं तो सेकेंड एसी में कुछ ही सीटें खाली हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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