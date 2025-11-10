Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News300 kg RDX AK-47 rifle large quantity of ammunition recovered from doctor room in Faridabad
फरीदाबाद में डॉक्टर के घर मिला 300 किलो RDX, एके-47 और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद

फरीदाबाद में डॉक्टर के घर मिला 300 किलो RDX, एके-47 और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद

संक्षेप: देश में आतंकी वारदात को अंजाम देने की बड़ी साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी कर एक डॉक्टर के घर से 300 किलोग्राम आरडीएक्स, एके-47 और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए।  

Mon, 10 Nov 2025 05:33 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद/अहमदाबाद, व.सं/ एजेंसी
share Share
Follow Us on

देश में आतंकी वारदात को अंजाम देने की बड़ी साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी कर एक डॉक्टर के घर से 300 किलोग्राम आरडीएक्स, एके-47 और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए। वहीं, गुजरात एटीएस ने रासायनिक जहर से हमले की योजना बना रहे एक डॉक्टर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुछ दिन पहले फरीदाबाद जिले में छापेमारी की थी। इस दौरान एक कश्मीरी डॉक्टर को हिरासत में लिया था। उसका नाम मुजाहिल शकील बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, रविवार को जम्मू-पुलिस ने डॉक्टर की निशानदेही पर 300 किलाेग्राम आरडीएक्स, एके -47 राइफल, 84 कारतूस, पांच लीटर केमिकल बरामद किया। बरामद सामान की संख्या 48 बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में सोमवार को खुलासा कर सकती है।

14 बैग बरामद : खुफिया ब्यूरो की टीम भी इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। छापेमारी के बाद जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। हालांकि, स्थानीय पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि रविवार सुबह 10-12 पुलिस की गाड़ियां एक कमरे के सामने पहुंचीं थीं। इस दौरान पुलिस की हिरासत में डॉक्टर था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने यहां से 14 बैग बरामद किए जो देखने में काफी भारी महसूस हो रहे थे।

किराये पर लिया था कमरा : सूत्रों के अनुसार, डॉक्टर ने करीब तीन माह पहले यह कमरा किराये पर लिया था। डॉक्टर ने कमरे के मालिक को बताया था कि इस कमरे में सिर्फ उसका सामान रहेगा। उधर, डीसीपी एनआईटी मकसूद अहमद, धौज थाना एसएचओ और पुलिस ने प्रवक्ता ने इस तरह की किसी गिरफ्तारी या हथियारों की बरामदगी होने से इनकार किया है। पुलिस कमिश्नर सतेंद्र गुप्ता से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।

डॉक्टर आदिल का कनेक्शन खंगाल रही एजेंसियां: दूसरी ओर जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में श्रीनगर में पोस्टर लगाने वाले डॉ. आदिल का सहारनपुर और श्रीनगर पुलिस के अलावा एटीएस भी सहारनपुर से श्रीनगर तक कनेक्शन खंगालने में लग गई है। खुफिया विभाग की टीमें सहारनपुर में डेरा डाले हुए हैं। अनंतनाग निवासी एमबीबीएस व एमडी मेडिसन डॉ. आदिल को तीन दिन पहले श्रीनगर पुलिस ने कोतवाली सदर बाजार पुलिस की मदद से अंबाला रोड स्थित एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार किया था। डॉ. आदिल काफी समय से सहारनपुर में रह रहा था। अस्पताल प्रबंधन डॉ. आदिल को बर्खास्त कर चुका है। वहीं श्रीनगर पुलिस ने अनंतनाग में आरोपी के घर से सर्च ऑपरेशन में एके 47 बरामद की थी। डॉ. आदिल मूलरूप से अनंतनाग का रहने वाला है।

देश को जहर से दहलाने की साजिश नाकाम

वहीं, गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से एक डॉक्टर समेत तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये देश में ‘जहर’ के जरिये बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे थे। आरोपियों के पास से अत्याधुनिक हथियारों के साथ तीन विदेशी पिस्तौल, 30 कारतूस और चार लीटर कैस्टर ऑयल बरामद हुआ। इसका इस्तेमाल ‘रिकिन’ नामक घातक और बेहद विषैला जहर तैयार करने में होता है। रिकिन एक घातक जैविक जहर है। यह शरीर में प्रवेश करने पर कोशिकाओं में प्रोटीन बनने की प्रक्रिया रोक देता है, जिससे अंग काम करना बंद कर देते हैं। गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने रविवार को बताया कि आरोपियों में तेलंगाना निवासी डॉक्टर अहमद मोहीउद्दीन सैयद और यूपी के आजाद सुलेमान शेख तथा सुहैल शामिल हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News Haryana News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।