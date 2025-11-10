फरीदाबाद में डॉक्टर के घर मिला 300 किलो RDX, एके-47 और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद

संक्षेप: देश में आतंकी वारदात को अंजाम देने की बड़ी साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी कर एक डॉक्टर के घर से 300 किलोग्राम आरडीएक्स, एके-47 और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए।

देश में आतंकी वारदात को अंजाम देने की बड़ी साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी कर एक डॉक्टर के घर से 300 किलोग्राम आरडीएक्स, एके-47 और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए। वहीं, गुजरात एटीएस ने रासायनिक जहर से हमले की योजना बना रहे एक डॉक्टर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुछ दिन पहले फरीदाबाद जिले में छापेमारी की थी। इस दौरान एक कश्मीरी डॉक्टर को हिरासत में लिया था। उसका नाम मुजाहिल शकील बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, रविवार को जम्मू-पुलिस ने डॉक्टर की निशानदेही पर 300 किलाेग्राम आरडीएक्स, एके -47 राइफल, 84 कारतूस, पांच लीटर केमिकल बरामद किया। बरामद सामान की संख्या 48 बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में सोमवार को खुलासा कर सकती है।

14 बैग बरामद : खुफिया ब्यूरो की टीम भी इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। छापेमारी के बाद जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। हालांकि, स्थानीय पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि रविवार सुबह 10-12 पुलिस की गाड़ियां एक कमरे के सामने पहुंचीं थीं। इस दौरान पुलिस की हिरासत में डॉक्टर था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने यहां से 14 बैग बरामद किए जो देखने में काफी भारी महसूस हो रहे थे।

किराये पर लिया था कमरा : सूत्रों के अनुसार, डॉक्टर ने करीब तीन माह पहले यह कमरा किराये पर लिया था। डॉक्टर ने कमरे के मालिक को बताया था कि इस कमरे में सिर्फ उसका सामान रहेगा। उधर, डीसीपी एनआईटी मकसूद अहमद, धौज थाना एसएचओ और पुलिस ने प्रवक्ता ने इस तरह की किसी गिरफ्तारी या हथियारों की बरामदगी होने से इनकार किया है। पुलिस कमिश्नर सतेंद्र गुप्ता से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।

डॉक्टर आदिल का कनेक्शन खंगाल रही एजेंसियां: दूसरी ओर जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में श्रीनगर में पोस्टर लगाने वाले डॉ. आदिल का सहारनपुर और श्रीनगर पुलिस के अलावा एटीएस भी सहारनपुर से श्रीनगर तक कनेक्शन खंगालने में लग गई है। खुफिया विभाग की टीमें सहारनपुर में डेरा डाले हुए हैं। अनंतनाग निवासी एमबीबीएस व एमडी मेडिसन डॉ. आदिल को तीन दिन पहले श्रीनगर पुलिस ने कोतवाली सदर बाजार पुलिस की मदद से अंबाला रोड स्थित एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार किया था। डॉ. आदिल काफी समय से सहारनपुर में रह रहा था। अस्पताल प्रबंधन डॉ. आदिल को बर्खास्त कर चुका है। वहीं श्रीनगर पुलिस ने अनंतनाग में आरोपी के घर से सर्च ऑपरेशन में एके 47 बरामद की थी। डॉ. आदिल मूलरूप से अनंतनाग का रहने वाला है।