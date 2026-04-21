गुरुग्राम: 300 से ज्यादा झुग्गियों पर चला बुलडोजर, दबंगों के 'वसूली रैकेट' पर प्रशासन का बड़ा प्रहार

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने गुरुग्राम के पॉश इलाके गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सेक्टर-57 में एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी 300 से अधिक झुग्गियों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया।

गुरुग्राम प्रशासन इन दिनों अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ बेहद सख्त नजर आ रह है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सेक्टर-57 में सरकारी जमीन पर बनीं 300 से अधिक झुग्गियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इन झुग्गियों के आसपास के गांवों में रहने वाले कुछ युवक यहां रहने वाले लोगों से अवैध वसूली कर रहे थे।

दोबारा कब्जा करने पर मुकदमा दर्ज करवाने की चेतावनी दी गई है। सोमवार को सुबह करीब 11 बजे एचएसवीपी की संपदा अधिकारी अनुपमा मलिक के निर्देश पर एक तोड़फोड़ दस्ता गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर शराब ठेके के पास पहुंच गया। शराब ठेके के पीछे की तरफ करीब एक एकड़ जमीन पर करीब 100 झुग्गियां डली हुई थी।

एचएसवीपी ने कराई थी झुग्गियां खाली करने की मुनादी एचएसवीपी के उपमंडल अधिकारी सर्वे अमित वशिष्ठ के नेतृत्व में तोड़फोड़ हुई। विरोध के बीच तोड़फोड़ दस्ते ने इन झुग्गियों को करीब एक घंटे के अंदर मलबे में मिला दिया। दो दिन से इस जगह पर एचएसवीपी की तरफ से झुग्गियां खाली करने की मुनादी करवाई जा रही थी। जब टीम पहुंचीं तो अधिकांश झुग्गियां खाली हो चुकी थी। किसी तरह के विरोध से निपटने के लिए मौके पर पुलिस बल मौजूद था। करीब एक एकड़ की इस जमीन पर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण होना है। इस जमीन को ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा।

इसके बाद तोड़फोड़ दस्ता सेक्टर-57 में लोट्स वैली स्कूल के समीप पहुंच गया। इस स्कूल के सामने एचएसवीपी की करीब दो एकड़ जमीन पर कब्जा था। करीब दो सौ झुग्गियां डली हुई थीं। आदेश मिलने के बाद बुलडोजर ने इन झुग्गियों को तोड़ना शुरू कर दिया। करीब दो से ढाई घंटे के अंदर सभी झुग्गियों को मलबे में मिला दिया। इस मौके पर जेई रामपाल आर्य, विकास सैनी, गौरव यादव , मोईन खान आदि मौजूद रहे।