दिल्ली में फ्लाईओवर-फुटओवरब्रिज के पास बनेंगे 300 पुलिस बूथ, PWD करेगा तैयार
Delhi News : दिल्ली का लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर में राजधानी में फ्लाईओवर, अंडरपास और एफओबी के पास 300 बूथ बनाने जा रहा है। इस कदम से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी।
Delhi News : राजधानी दिल्ली में फ्लाईओवर, अंडरपास और एफओबी के पास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 300 बूथ बनाने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी अपने खर्च पर इन्हें तैयार करेगी और वहां पुलिसकर्मियों की तैनाती वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेंगे। इस कदम से लोग अंडरपास और एफओबी का इस्तेमाल बिना किसी डर के रात के समय भी कर सकेंगे। कई बार लोग रात के समय सुरक्षा का अभाव होने के चलते इनका इस्तेमाल करने से कतराते हैं।
बता दें कि दिल्ली में 100 से ज्यादा फ्लाईओवर हैं, जिनके नीचे खाली जगह है। इसी तरह पीडब्ल्यूडी के अंडरपास और एफओबी के पास भी जगह खाली है। इनमें से कुछ स्थानों पर सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहते हैं। इसके बावजूद लोग इनका इस्तेमाल करने से बचते हैं। इन स्थानों में महिला सुरक्षा एक चिंता का विषय रहती है।
अब पीडब्ल्यूडी और दिल्ली पुलिस मिलकर इन स्थानों को लोगों के लिए सुरक्षित बनाने जा रहे हैं। इन बूथों के बनने से पुलिस को बैठने का स्थान मिलेगा और अपराध भी घटेगा।
पीडब्ल्यूडी निर्माण करेगा
मंत्री ने बताया कि इन बूथ को बनाने में आने वाली लागत का पूरा खर्च पीडब्ल्यूडी उठाएगा। वहीं उस जगह पर पुलिसकर्मी की तैनाती करने एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने पुलिस आयुक्त से चर्चा की है।
दुकानें खोलने पर विचार
प्रवेश वर्मा ने बताया कि अंडरपास के बेहतर इस्तेमाल के लिए उसमें छोटी-छोटी दुकानें खोलने पर भी विचार चल रहा है। इससे जहां चहल पहल बनी रहेगी तो वहीं लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। लोगों की मौजूदगी बढ़ने से अपराध की आशंका भी घटेगी।
प्रवेश वर्मा, मंत्री, दिल्ली सरकार,''फ्लाईओवर के नीचे और अंडरपास और एफओबी के पास इन बूथों के बनने से पुलिस को बैठने का स्थान मिलेगा और वहां अपराध में भी कमी आएगी।''