गुरुग्राम में 30 साल के कैब ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने बताई वारदात की यह वजह
संक्षेप: पुलिस ने कहा कि मृतक की पत्नी उर्मिला की शिकायत के आधार पर शनिवार को उद्योग विहार पुलिस स्टेशन में टीटू, आकाश और दो अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक FIR दर्ज कर ली गई है।
गुरुग्राम में मॉब लिंचिंग का एक मामला सामने आया है। जब शनिवार तड़के हुए एक विवाद के बाद कुछ लोगों ने एक कैब चालक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 30 वर्षीय विकास कुमार के रूप में हुई है, जो कि बिहार के खगड़िया का रहने वाला था। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना उद्योग विहार फेस 4 में उस वक्त हुई, जब मृतक विकास शुक्रवार रात को अपने दोस्त अनिल की चाय दुकान पर गया था, तभी विकास का परिचित टीटू भी वहां पहुंच गया और उससे शराब पीने के बारे में पूछने लगा।
पुलिस ने बताया कि इसी दौरान दोनों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद होने लगा, तभी विकास ने टीटू को धक्का देते हुए उसे जाने के लिए कहा, जिसके बाद वह चला गया। लेकिन इसके बाद रात करीब 2.30 बजे टीटू अपने जीजा आकाश और दो अन्य युवकों के साथ लौटा। उन्होंने विकास को झुग्गी के बाहर बुलाया और उनके बीच तीखी बहस होने लगी।
अधिकारी ने कहा कि इसके बाद बात काफी ज्यादा बढ़ गई और चारों आरोपियों ने मिलकर विकास पर लाठियों और ईंटों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब विकास को पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, तो वहां पहुंचने पर विकास को मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस ने कहा कि विकास की पत्नी उर्मिला की शिकायत के आधार पर शनिवार को उद्योग विहार पुलिस स्टेशन में टीटू, आकाश और दो अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक FIR दर्ज कर ली गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले को लेकर कहा, 'हमने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। हमने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और आगे की जांच चल रही है। सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।'