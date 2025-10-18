Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News30 year old cab driver beaten to death during scuffle in Gurugram
गुरुग्राम में 30 साल के कैब ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने बताई वारदात की यह वजह

गुरुग्राम में 30 साल के कैब ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने बताई वारदात की यह वजह

संक्षेप: पुलिस ने कहा कि मृतक की पत्नी उर्मिला की शिकायत के आधार पर शनिवार को उद्योग विहार पुलिस स्टेशन में टीटू, आकाश और दो अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक FIR दर्ज कर ली गई है।

Sat, 18 Oct 2025 09:36 PMSourabh Jain पीटीआई, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम में मॉब लिंचिंग का एक मामला सामने आया है। जब शनिवार तड़के हुए एक विवाद के बाद कुछ लोगों ने एक कैब चालक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 30 वर्षीय विकास कुमार के रूप में हुई है, जो कि बिहार के खगड़िया का रहने वाला था। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना उद्योग विहार फेस 4 में उस वक्त हुई, जब मृतक विकास शुक्रवार रात को अपने दोस्त अनिल की चाय दुकान पर गया था, तभी विकास का परिचित टीटू भी वहां पहुंच गया और उससे शराब पीने के बारे में पूछने लगा।

पुलिस ने बताया कि इसी दौरान दोनों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद होने लगा, तभी विकास ने टीटू को धक्का देते हुए उसे जाने के लिए कहा, जिसके बाद वह चला गया। लेकिन इसके बाद रात करीब 2.30 बजे टीटू अपने जीजा आकाश और दो अन्य युवकों के साथ लौटा। उन्होंने विकास को झुग्गी के बाहर बुलाया और उनके बीच तीखी बहस होने लगी।

अधिकारी ने कहा कि इसके बाद बात काफी ज्यादा बढ़ गई और चारों आरोपियों ने मिलकर विकास पर लाठियों और ईंटों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब विकास को पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, तो वहां पहुंचने पर विकास को मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने कहा कि विकास की पत्नी उर्मिला की शिकायत के आधार पर शनिवार को उद्योग विहार पुलिस स्टेशन में टीटू, आकाश और दो अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक FIR दर्ज कर ली गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले को लेकर कहा, 'हमने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। हमने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और आगे की जांच चल रही है। सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gurugram News Delhi News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।