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काम की बात: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 ट्रेनें दूसरी जगह होंगी शिफ्ट, रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव

May 05, 2026 06:51 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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New Delhi Railway Station : राजधानी के सबसे प्रमुख नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 30 ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इन ट्रेनों को चिन्हित करने के साथ ही उन स्टेशनों को भी चिन्हित कर लिया गया है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 ट्रेनें दूसरी जगह होंगी शिफ्ट, रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव

राजधानी दिल्ली के सबसे प्रमुख नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (New Delhi Railway Station) से लगभग 30 ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इन ट्रेनों को चिन्हित करने के साथ ही उन स्टेशनों को भी चिन्हित कर लिया गया है, जहां यह ट्रेनें भेजी जाएंगी।

वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से रेलवे बोर्ड को यह प्रस्ताव भेजा गया है और उनकी स्वीकृति के बाद यह गाड़ियां नए गंतव्य स्टेशन से चलाई जाएंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल भूमि विकास प्राधिकरण की ओर से पुनर्विकास का काम किया जा रहा है। यहां लगभग चार वर्षों तक निर्माण कार्य चलेगा।

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फिलहाल पहाड़गंज की दिशा में इमारत बनाने का काम शुरू किया गया है, लेकिन आने वाले समय में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लैटफॉर्मों का भी पुनर्विकास होगा। इसके चलते यहां गाड़ियों की संख्या को कम करने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए उन गाड़ियों की सूची तैयार कर ली गई है।

तीन गाड़ियां निजामुद्दीन भेजी जाएंगी

नई दिल्ली से रानी कमलापति के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12001-02) को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलाने का प्रस्ताव है। नई दिल्ली से आगरा के बीच चलने वाली ताज एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12279-80) और नई दिल्ली से डॉ. आंबेडकर नगर के बीच चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 20155-56) को निजामुद्दीन शिफ्ट करने की योजना है।

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त्योहारों से पहले मिल सकती है मंजूरी

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दीपावली और छठ पर्व के मौके पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए त्योहारों से पहले इन गाड़ियों को शिफ्ट करने को मंजूरी मिल सकती है।

इनको शिफ्ट किया जाएगा

सूत्रों के अनुसार, नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस, ललितपुर जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस और बनारस जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को शकूर बस्ती से परिचालित करने की योजना है। इसी तरह नई दिल्ली से बरौनी और दरभंगा के लिए चलने वाली विशेष रेलगाड़ियों को सफदरजंग स्टेशन से चलाने का प्रस्ताव है। नई दिल्ली से चलने वाली देहरादून शताब्दी (गाड़ी संख्या 12017-18) और काठगोदाम शताब्दी (गाड़ी संख्या 12039-40) को आनंद विहार शिफ्ट करने की योजना है। नई दिल्ली से प्रयागराज के बीच चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12275-76) को आनंद विहार से चलाने का प्रस्ताव है।

बता दें कि, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर दिन देश के अलग-अलग राज्यों के लिए हजारों की तादाद में यात्री सैकड़ों ट्रेनों के जरिये अपने-अपने गंतव्य के लिए यात्रा करते हैं।

रिपोर्ट : अमित झा

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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