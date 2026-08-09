गाजियाबाद में 30 दरोगा इधर से उधर, कई को चौकी का प्रभार; कई के थाने बदले
गाजियाबाद में सिटी जोन के 30 दरोगा के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इनमें से कई को चौकी प्रभारी बनाया गया है तो कई के थाने बदले गए हैं। यह फेरबदल कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया गया है।
गाजियाबाद सिटी जोन के डीसीपी धवल जायसवाल ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से नगर जोन में 30 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। कई दरोगाओं को चौकी प्रभारी बनाया गया, जबकि कई के थाना क्षेत्र बदले गए हैं।
नगर जोन के पुलिस उपायुक्त धवल जायसवाल ने नगर जोन से उप निरीक्षक ओमवीर सिंह को मोरटा चौकी प्रभारी, नीरज राठौर को गोविंदपुरम चौकी प्रभारी, रवेंद्र कुमार को वर्धमानपुर चौकी प्रभारी, विवेक यादव को सेक्टर नौ कविनगर चौकी प्रभारी, राहुल वर्मा को मधुबन बापूधाम साइबर सेल, कुलदीप कुमार को कविनगर थाने, मंगल सिंह को नंदग्राम थाने, प्रवेश कुमार को सिहानी गेट साइबर सेल, देशपाल सिंह को विजयनगर थाने भेजा गया।
वहीं, फिरोज अख्तर को सिहानी गेट थाने, अखिलेश कुमार को क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने, विक्रांत पंवार को कविनगर थाने, जितेंद्र कुमार को नंदग्राम थाने, सतेंद्र कुमार को क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने, राजेंद्र प्रसाद को विजयनगर थाने, मयंक कुमार चौहान को नंदग्राम थाने, शेखर सिंह को मधुबन बापूधाम थाने की कमान दी।
इनके अलावा बाबू राम को वेव सिटी थाने, देवेंद्र कुमार और बदन सिंह को नंदग्राम थाने, गजय सिंह व खेम चंद्र को कोतवाली थाने, संजीव कुमार को सीनियर सब इंस्पेक्टर क्रासिंग रिपब्लिक थाने, पवन कुमार को सीनियर सब इंस्पेक्टर मधुबन बापूधाम थाने भेजा गया है।
लापरवाही मामले में इंस्पेक्टर सस्पेंड
नंदग्राम थाने से 16 जुलाई को सीबीआईटी क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर किए गए इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह को पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ ने सस्पेंड कर दिया है। ट्रांसफर होने के बाद से ही सिंह गैर हाजिर हैं और कोई सूचना भी नहीं दी है। पुलिस आयुक्त गौड़ ने बताया कि 11 जुलाई की रात झुग्गी से अगवा कर बच्ची को निर्माणाधीन इमारत में ले जाकर गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में अधिकारियों को सूचना न देने, तुरंत घटनास्थल पर न पहुंचने, दायित्व में लापरवाही बरतने और आमजन की शिकायत पर तत्काल थाना प्रभारी नंदग्राम जितेंद्र सिंह का ट्रांसफर सीबीआईटी क्राइम ब्रांच में किया गया था। इसके बाद ही वह गैर हाजिर चल रहे थे। मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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