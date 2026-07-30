काम की बात: दिल्ली के 30 लाख घरों में बिना बिल के आ रहा पानी, भाजपा सरकार ने तैयार किया ऐक्शन प्लान
दिल्ली के 30 लाख घरों में बिना बिल के पानी आ रहा है। जल बोर्ड इस घाटे को कम करने और पानी की चोरी पर ऐक्शन लेने का मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है।
दिल्ली में 30 लाख से अधिक घरों को बिना बिल के पाइप से पानी मिल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने पानी की चोरी और इससे हो रहे घाटे को दूर करने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। सरकार ने ऐलान किया है कि उपभोक्ताओं की पहचान करने और जल बोर्ड की बिलिंग प्रणाली में सुधार करने के लिए छह महीने का ई-केवाईसी अभियान करेगा। डीजेबी के 73 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 40% परिवार ऐसे हैं, जिन्हें अभी बिना बिल के पानी मिल रहा है।
दिल्ली में जल मंत्री परवेश वर्मा ने बुधवार को स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी करने, मीटर रीडिंग लेने, बिल तैयार करने और पूरे शहर में उनके वितरण को सुनिश्चित करने के लिए तीन एजेंसियों को नियुक्त किया गया है। इस एक्सरसाइज के लिए लगभग 700 संविदा कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा, जिसके छह महीने के भीतर पूरा होना है।
दिल्ली जल बोर्ड का मास्टर प्लान
एजेंसियों को 99% बिल जनरेशन का लक्ष्य प्राप्त करना होगा और जनरेट किए गए सभी बिलों की डिलीवरी का प्रमाण देना होगा। निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
यमुना सफाई में 4500 करोड़ रुपये की लागत
डीजेबी बोर्ड ने यमुना की सफाई, दिल्ली की सीवेज क्षमता का विस्तार करने और शहर के जल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 4500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इसमें सीवर बुनियादी ढांचे का विस्तार, मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्रों का उन्नयन और नजफगढ़ और दिल्ली गेट नालों सहित प्रमुख नालों की मरम्मत शामिल है।
15 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों को मंजूरी
डीजेबी ने 15 सीवेज उपचार संयंत्रों (डीएसटीपी) को मंजूरी दी। इनकी क्षमता 103.5 मिलियन गैलन प्रति दिन है। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 2000 करोड़ रुपये होगी और इनसे लगभग 20 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कार्यकारी एजेंसियों को 15 वर्षों तक इनके संचालन और रखरखाव की भी जिम्मेदार दी जाएगी।
33 लाख को सीवर कनेक्शन
दिल्ली जल बोर्ड 244 अनधिकृत कॉलोनियों और 57 गांवों में सीवर लाइनें बिछाएगी। इससे लगभग 33 लाख लोगों को सीवर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस कार्य को 18 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बोर्ड ने सीवेज अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान में सुधार के लिए 10 सीवेज संयंत्रों के लिए कीचड़ प्रबंधन प्रणालियों को भी मंजूरी दी।
दिल्ली में 250 वाटर एटीएम
बोर्ड ने 58 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली भर में 250 वाटर एटीएम लगाने को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना शुरू में सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी, जिसके बाद इसे अन्य स्थानों में बढ़ाया जाएगा।
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