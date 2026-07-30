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काम की बात: दिल्ली के 30 लाख घरों में बिना बिल के आ रहा पानी, भाजपा सरकार ने तैयार किया ऐक्शन प्लान

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के 30 लाख घरों में बिना बिल के पानी आ रहा है। जल बोर्ड इस घाटे को कम करने और पानी की चोरी पर ऐक्शन लेने का मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है।

delhi water
दिल्ली में 30 लाख अवैध पानी के कनेक्शन होंगे रेगुलर

दिल्ली में 30 लाख से अधिक घरों को बिना बिल के पाइप से पानी मिल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने पानी की चोरी और इससे हो रहे घाटे को दूर करने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। सरकार ने ऐलान किया है कि उपभोक्ताओं की पहचान करने और जल बोर्ड की बिलिंग प्रणाली में सुधार करने के लिए छह महीने का ई-केवाईसी अभियान करेगा। डीजेबी के 73 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 40% परिवार ऐसे हैं, जिन्हें अभी बिना बिल के पानी मिल रहा है।

दिल्ली में जल मंत्री परवेश वर्मा ने बुधवार को स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी करने, मीटर रीडिंग लेने, बिल तैयार करने और पूरे शहर में उनके वितरण को सुनिश्चित करने के लिए तीन एजेंसियों को नियुक्त किया गया है। इस एक्सरसाइज के लिए लगभग 700 संविदा कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा, जिसके छह महीने के भीतर पूरा होना है।

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दिल्ली जल बोर्ड का मास्टर प्लान

एजेंसियों को 99% बिल जनरेशन का लक्ष्य प्राप्त करना होगा और जनरेट किए गए सभी बिलों की डिलीवरी का प्रमाण देना होगा। निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

यमुना सफाई में 4500 करोड़ रुपये की लागत

डीजेबी बोर्ड ने यमुना की सफाई, दिल्ली की सीवेज क्षमता का विस्तार करने और शहर के जल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 4500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इसमें सीवर बुनियादी ढांचे का विस्तार, मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्रों का उन्नयन और नजफगढ़ और दिल्ली गेट नालों सहित प्रमुख नालों की मरम्मत शामिल है।

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15 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों को मंजूरी

डीजेबी ने 15 सीवेज उपचार संयंत्रों (डीएसटीपी) को मंजूरी दी। इनकी क्षमता 103.5 मिलियन गैलन प्रति दिन है। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 2000 करोड़ रुपये होगी और इनसे लगभग 20 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कार्यकारी एजेंसियों को ​15 वर्षों तक इनके संचालन और रखरखाव की भी जिम्मेदार दी जाएगी।

33 लाख को सीवर कनेक्शन

दिल्ली जल बोर्ड 244 अनधिकृत कॉलोनियों और 57 गांवों में सीवर लाइनें बिछाएगी। इससे लगभग 33 लाख लोगों को सीवर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस कार्य को 18 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बोर्ड ने सीवेज अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान में सुधार के लिए 10 सीवेज संयंत्रों के लिए कीचड़ प्रबंधन प्रणालियों को भी मंजूरी दी।

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दिल्ली में 250 वाटर एटीएम

बोर्ड ने 58 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली भर में 250 वाटर एटीएम लगाने को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना शुरू में सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी, जिसके बाद इसे अन्य स्थानों में बढ़ाया जाएगा।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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