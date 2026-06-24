3 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या के मामले में पुलिस ने सौतेले पिता को दबोचा, उसने बताई हैरान करने वाली वजह
शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी सौतेला पिता बच्चे को पसंद नहीं करता था, और पत्नी सुधा का बच्चे से मिलने के लिए बार-बार अपनी मां के घर जाना पति-पत्नी के बीच लगातार झगड़े की वजह बना हुआ था।
फरीदाबाद में अपने नाना-नानी के घर में हुई 3 साल के बच्चे की नृशंस हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है और वारदात के सिलसिले में मृतक के सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बेहद क्रूरता के साथ चाकू से गला काटकर मासूम की हत्या कर दी थी। मृतक का नाम आदित्य था और उसका शव रविवार की सुबह उसकी नानी के घर से बरामद हुआ था। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी सौतेले पिता ने बताया कि उसकी पत्नी अपने बेटे से मिलने के लिए बार-बार अपनी मां के घर चली आती थी, और यह बात उसे जरा भी पसंद नहीं थी, इसी वजह से उसने बच्चे की जान ले ली।
आरोपी की पहचान सुशांत (23) के रूप में सामने आई है, जिसने करीब सालभर पहले बच्चे की मां सुधा से शादी की थी। सुधा की पहली शादी के छह महीने के अंदर ही उसके पति की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन इससे पहले ही बच्चा सुधा की कोख में आ चुका था और पति की मौत के बाद ही उसका जन्म हुआ था। शादी के बाद आदित्य, फरीदाबाद के शिव दुर्गा विहार में अपने नाना-नानी के घर रहता था।
शुरुआती जांच से पता चला है कि वह व्यक्ति बच्चे को पसंद नहीं करता था, और सुधा का बच्चे से मिलने के लिए बार-बार अपनी मां के घर जाना पति-पत्नी के बीच लगातार झगड़े की वजह बना हुआ था।
फरीदाबाद के SGM नगर के रहने वाले सुशांत और सुधा रविवार को बच्चे के नाना-नानी के घर गए थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, '21 जून की सुबह, मौका पाकर उसने चाकू से गला काटकर बच्चे की हत्या कर दी। हम आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं।'
घर के बिस्तर पर मृत मिला था, गले पर थे गहरे घाव
पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह करीब 11 बजे बच्चा बिस्तर पर मृत मिला था। उसके गले पर गहरा घाव था और उसके आस-पास खून के धब्बे भी थे। घटना की सूचना मिलने के बाद, सूरजकुंड पुलिस स्टेशन की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
पीड़ित बच्चे के नाना श्रीराम की शिकायत पर सूरजकुंड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, 'इस मामले में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए, क्राइम ब्रांच की सेक्टर 16 टीम ने मंगलवार को आरोपी सौतेले पिता सुशांत को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे बुधवार को शहर की अदालत में पेश किया जाएगा।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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