दिल्ली के स्कूल में 3 साल की बच्ची से हुआ रेप, जेल में बंद आरोपी को कोर्ट ने दे दी जमानत
दिल्ली के स्कूल में 3 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। आरोपी को जेल भेज दिया गया था, लेकिन अब कोर्ट ने जमानत दे दी है।
दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक स्कूल के अंदर 3 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। आरोप है कि 57 साल के स्कूल कर्मचारी ने स्कूल के अंदर बच्ची के साथ रेप किया। घटना 1 मई की है। बच्ची की मां का कहना है कि उनकी बेटी के साथ स्कूल के अंदर कर्मचारी ने स्कूल के समय में रेप किया है। मां की शिकायत के बाद रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है।
कैसे खुला था मामला
मामला 1 मई का है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक प्राइवेट स्कूल से वापस आने के बाद बच्ची ने दर्द की की शिकायत की थी। जब मां ने पूछा तो बच्ची ने पूरी बात बता दी और कहा कि स्कूल में उसे एक सुनसान इलाके में ले जाया गया, जहां उसके साथ उस आदमी ने गलत काम किया था। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पलुिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 64(1) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) के अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था।
विरोध के बाद भी मिल गई जमानत
इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बच्ची ने आरोपी की पहचान कर ली थी, जिसके बाद 1 मई को 57 साल के स्कूल के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद कोर्ट में पेशकर जेल भेज दिया गया। इसके बाद इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कड़ा विरोध जताया, लेकिन आरोपी को द्वारका की एक कोर्ट ने जमानत दे दी। इस बीच बच्ची की मां ने आरोप लगाया है कि मामले सामने आने के बाद भी तुरंत कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल का एक टीचर भी इसमें शामिल ता और पुलिस जांच के दौरान उससे पूछताछ की गई थी।
इस मामले के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बयान जारी करते हुए 57 साल के केयरटेकर की रेप मामले में जमानत देने का कड़ा विरोध किया। इस दौरान भारद्वाज ने मां के आरोपों का समर्थन करते हुए दावा किया की डीसीपी ने परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग करने के बजाय उन्हें धमकाया। इस मामले में आरोपों को खारिज करते हुए पुलिस ने कहा कि बच्ची की मेडिकल जांच के तुरंत बाद कार्रवाई की गई थी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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