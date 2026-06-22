घर के अंदर 3 साल के मासूम की गला रेतकर हत्या, फरीदाबाद में दिल दहलाने वाली वारदात
फरीदाबाद में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। घर में सो रहे तीन साल के मासूम बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बिस्तर पर खून से लथपथ बच्चे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मासूम अपने नाना-नानी के साथ रह रहा था।
फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना क्षेत्र की शिव दुर्गा विहार कॉलोनी में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। घर में सो रहे तीन वर्षीय मासूम बच्चे की किसी ने गला रेतकर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि घटना के समय घर में परिवार के कई सदस्य मौजूद थे, लेकिन किसी को भी वारदात की भनक तक नहीं लगी। खून से लथपथ बच्चे का शव बिस्तर पर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
नाना-नानी के साथ रह रहा था मासूम
सूचना मिलने पर सूरजकुंड थाना पुलिस, अपराध शाखा डीएलएफ और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एनआईटी-तीन स्थित ईएसआईसी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस के अनुसार, मृतक बच्चे तीन वर्षीय आदित्य के नाना श्रीराम तिवारी मूल रूप से दिल्ली के जसोला स्थित डीडीए जनता फ्लैट के निवासी हैं और करीब डेढ़ वर्ष से शिव दुर्गा विहार में अपनी पत्नी बिंदु और नाती आदित्य के साथ किराए पर रह रहे हैं। आदित्य की मां सुधा के पति की शादी के महज छह महीने बाद कैंसर से मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद आदित्य का जन्म हुआ।
घर के लोगों को नहीं लगी भनक
बाद में सुधा ने दूसरी शादी कर ली और अपने पति के साथ एसजीएम नगर में रहने लगी, जबकि आदित्य नाना-नानी के पास ही रह रहा था। पिछले कुछ दिनों से सुधा और उसका दूसरा पति भी घर पर आए हुए थे। इसके अलावा परिवार की अन्य महिलाएं और एक नाबालिग लड़की भी घर में मौजूद थीं। लेकिन, किसी को पता नहीं चल पाया।
बिस्तर पर पड़ा मिला शव
जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 5:00 बजे आदित्य की नानी, उनकी बहन और एक अन्य परिजन राजस्थान में रसौली की दवा लेने के लिए घर से निकल गए थे। घर में उस समय आदित्य, उसकी मां, सौतेले पिता सहित पांच परिजन मौजूद थे। करीब 10:00 बजे जब सुधा की नजर बच्चे पर पड़ी तो वह खून से लथपथ अवस्था में बिस्तर पर पड़ा मिला। यह दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई।
पड़ोसी बोले, बच्चे का क्या कसूर था
आदित्य की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों के बीच एक ही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस बच्चे ने जन्म से पहले ही अपने पिता को खो दिया। आखिर उस मासूम का क्या कसूर था कि उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। दयालबाग चौकी प्रभारी राम कुमार ने बताया कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है।
हत्या की असल वजह का पता लगाया जा रहा
पुलिस सूत्रों के अनुसार जब घटना के समय घर में चार-पांच लोग मौजूद थे और बाहर से किसी के आने के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो जांच का दायरा फिलहाल परिवार के सदस्यों के इर्द-गिर्द केंद्रित है। सभी से गहन पूछताछ की जा रही है, हालांकि अभी तक हत्या के पीछे की वजह और आरोपी का पता नहीं चल पाया है।
सोते समय हत्या की गई
प्रारंभिक जांच में पुलिस को ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि कोई बाहरी व्यक्ति घर में आया हो। फॉरेंसिक जांच और घटनास्थल के हालात को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि सोते समय किसी तेजधार हथियार से बच्चे का गला काटा गया। पुलिस को यह भी संदेह है कि वारदात के दौरान तकिए से उसका मुंह दबाया गया होगा। मामले में परिवार के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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