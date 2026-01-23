दिल्ली में 10 दिन से लापता था 3 साल का बच्चा, कूड़े के ढेर में मिला शव; परिवारवालों का क्या आरोप

संक्षेप: नई दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में शुक्रवार को दस दिन से लापता बच्चे का शव बरामद किया गया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची कालिंदीकुंज थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

नई दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में शुक्रवार को दस दिन से लापता बच्चे का शव बरामद किया गया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची कालिंदीकुंज थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो शायद बच्चे को ढूंढा जा सकता था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजू अपने परिवार के साथ पिछले छह महीने से जैतपुर खड्डा कॉलोनी में रहते हैं और राजू ऑटो चलाते हैं। परिवार मूलत: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला है। राजू के परिवार में माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी और एक बेटी शामिल है। जबकि बेटे अरमान की मौत हो गई है।

राजू के भाई इमरान ने बताया कि वह भी ऑटो चलाता है। वह 13 जनवरी को अपने घर में ही मौजूद था, उस समय उनका भतीजा अरमान अपने घर के बाहर खेल रहा था। करीब तीन बजे तक उसे घर के बाहर ही खेलते हुए देखा गया था। जिसके बाद से वह अचानक गायब हो गया। परिजनों ने जैतपुर खड्डा कॉलोनी और उसके आस-पास उसे ढूंढा। नहीं मिलने पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बच्चे से जुड़ा होने के चलते तुंरत मामले में परिजनों के बयान दर्ज किए और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी।