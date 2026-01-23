Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर News3 year old child found dead after missing for 10 days in delhi
दिल्ली में 10 दिन से लापता था 3 साल का बच्चा, कूड़े के ढेर में मिला शव; परिवारवालों का क्या आरोप

नई दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में शुक्रवार को दस दिन से लापता बच्चे का शव बरामद किया गया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची कालिंदीकुंज थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Jan 23, 2026 09:19 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नई दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में शुक्रवार को दस दिन से लापता बच्चे का शव बरामद किया गया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची कालिंदीकुंज थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो शायद बच्चे को ढूंढा जा सकता था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजू अपने परिवार के साथ पिछले छह महीने से जैतपुर खड्डा कॉलोनी में रहते हैं और राजू ऑटो चलाते हैं। परिवार मूलत: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला है। राजू के परिवार में माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी और एक बेटी शामिल है। जबकि बेटे अरमान की मौत हो गई है।

राजू के भाई इमरान ने बताया कि वह भी ऑटो चलाता है। वह 13 जनवरी को अपने घर में ही मौजूद था, उस समय उनका भतीजा अरमान अपने घर के बाहर खेल रहा था। करीब तीन बजे तक उसे घर के बाहर ही खेलते हुए देखा गया था। जिसके बाद से वह अचानक गायब हो गया। परिजनों ने जैतपुर खड्डा कॉलोनी और उसके आस-पास उसे ढूंढा। नहीं मिलने पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बच्चे से जुड़ा होने के चलते तुंरत मामले में परिजनों के बयान दर्ज किए और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

खेलने गए बच्चों ने देखा शव

शुक्रवार दोपहर इलाके के कुछ बच्चे नहर किनारे खेलने के लिए गए थे। बच्चों ने कूड़े के बीच बच्चे को पड़ा देखकर अरमान के घर जाकर बताया। जहां उसके दादा तुंरत नहर के किनारे पहुंचे और एक डंडे की मदद से शव को किनारे लाकर देखा। शव अरमान का था। तुंरत मामले की सूचना पुलिस को दी गई। कालिंदी कुंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
