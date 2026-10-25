गाजियाबाद में 17 वीं मंजिल से गिरकर 3 साल के बच्चे की मौत, खेल-खेल में हुआ हादसा
गाजियाबाद के वेव सिटी थानाक्षेत्र की आदित्य वर्ल्ड सोसाइटी स्थित सिटी अपार्टमेंट में रविवार शाम 17वीं मंजिल से गिरकर 3 साल के मासूम की मौत हो गई। बच्चा फ्लैट के अंदर खेल रहा था।
गाजियाबाद के वेव सिटी थानाक्षेत्र की आदित्य वर्ल्ड सोसाइटी स्थित सिटी अपार्टमेंट में रविवार शाम 17वीं मंजिल से गिरकर 3 साल के मासूम की मौत हो गई। बच्चा फ्लैट के अंदर खेल रहा था। इसी दौरान एसी वेंट खुला होने के कारण उसके नीचे गिरने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद परिजन और पड़ोसी बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि मृतक की पहचान तीन वर्षीय तीर्थ गोयल पुत्र अंशिल गोयल के रूप में हुई है। रविवार शाम करीब साढ़े छह बजे तीर्थ बच्चा 17वीं मंजिल में स्थित फ्लैट में खेल रहा था। इसी दौरान वह नीचे गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
बच्चे को तत्काल मणिपाल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को अस्पताल से रात करीब पौने नौ बजे सूचना मिली। एसीपी के मुताबिक, बच्चे के पिता अंशिल गोयल ने बताया कि तीर्थ फ्लैट में खेल रहा था और एसी वेंट खुला हुआ था। इसी दौरान बच्चा वहां से नीचे गिर गया।
दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद से एक अन्य खबर भी आई है। यहां के लोनी थाना क्षेत्र के चिरौड़ी मार्केट में गुरुवार रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। युवक की पहचान सोनू खान के रूप में हुई है। लोनी सहायक पुलिस आयुक्त श्री राम किशन ने शुक्रवार को बताया कि कल रात करीब नौ बजे लोनी थाना प्रभारी को सूचना मिली कि चिरौड़ी मार्केट में इंडियन ओवरसीज बैंक के सामने सोनू खान को गोली लगी है।
सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई। वहीं थाना प्रभारी लोनी भी जीटीबी अस्पताल पहुंचे, जहां घायल युवक को उसके परिजन उपचार के लिए लेकर गए थे।
अस्पताल में मौजूद परिजनों ने पुलिस को बताया कि सोनू खान को अस्पताल लाने के बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली और उनकी शिकायत के आधार पर तहरीर प्राप्त की। परिजनों ने अपनी शिकायत में शोएब और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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