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लड़की बन भारतीयों को चूना लगाने वाले तीन विदेशी गिरफ्तार, एक के बारे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और करीब सालभर से ज्यादा चली जांच के बाद पुलिस टीम ने गुरुवार देर रात नोएडा से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

लड़की बन भारतीयों को चूना लगाने वाले तीन विदेशी गिरफ्तार, एक के बारे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

गुरुग्राम पुलिस ने भारतीय नागरिकों को बेवकूफ बनाकर उन्हें ठगने वाले विदेशी नागरिकों के एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर आरोप है कि वे सोशल मीडिया पर खुद की पहचान लड़की के रूप में बताते थे और फिर इसके जरिए या किसी अन्य तरीके से भारतीय लोगों को फंसाकर, उनका भरोसा जीतने के बाद उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। इसी तरह ठगी का शिकार बने एक शख्स की शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए ही पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई और उन्हें धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके पास से 19 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और 18 भारतीय व अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड बरामद किए।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान चिनेडू, जेम्स संडे और जूल्स काकाऊ के रूप में हुई है, ये सभी नाइजीरिया के रहने वाले हैं। अधिकारियों ने बताया कि तीनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान जेम्स संडे नाम के आरोपी के बारे में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह साल 2022 में बांग्लादेश के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था, और तब से वह यहीं पर रह रहा था। जबकि दूसरा आरोपी चिनेडू वर्ष 2018 में स्टडी वीजा पर भारत आया था, वहीं तीसरा आरोपी जूल्स साल 2017 में स्टडी वीजा पर भारत आया था।

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पिछले साल मिली थी पुलिस को वारदात की शिकायत

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस बारे में हमें पिछले साल 25 अप्रैल को एक शिकायत मिली थी, जिसमें एक शख्स ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में बताया था। उसका कहना था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। जिसने उसका भरोसा जीतने के बाद उसके साथ 70 हजार रुपए की ठगी को अंजाम दे दिया।

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पीड़ित ने बताया कैसे हुई उसके साथ धोखाधड़ी

वारदात का तरीका बताते हुए उसने कहा कि, 'गहरी दोस्ती होने के बाद लड़की ने उससे भारत आने की बात कही। फिर एक दिन उसने बताया कि वह भारत आ गई है और मुंबई हवाई अड्डे पर उसके चेक को भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए उसे रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 69,900 रुपए की जरूरत है।' लड़की पर भरोसा करते हुए जब शख्स ने पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो वह लड़की कुछ अन्य खर्चे बताते हुए उससे और भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहने लगी। तब जाकर शिकायतकर्ता को अहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है।

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13 महीने बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और करीब सालभर से ज्यादा चली जांच के बाद पुलिस टीम ने गुरुवार देर रात नोएडा से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद तीनों नाइजीरियाई नागरिकों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

उधर इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि FIR में पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भी आरोप जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि, 'आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़कियों का रूप धरकर भारत में रहने वाले लोगों से बात करते थे और उनका भरोसा जीतकर धोखाधड़ी को अंजाम देते थे।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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