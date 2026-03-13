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3 श्मशानों में सिर्फ गोबर के उपलों से होगी अंत्येष्टि, 105 कर्मचारियों को किया नियमित; MCD की बैठक के अहम फैसले

Mar 13, 2026 10:55 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, राहुल मानव, नई दिल्ली
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दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) पात्र सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी तरीके से जारी रखेगा, ताकि उन्हें स्थायी रोजगार के लाभ मिल सकें।

3 श्मशानों में सिर्फ गोबर के उपलों से होगी अंत्येष्टि, 105 कर्मचारियों को किया नियमित; MCD की बैठक के अहम फैसले

दिल्ली नगर निगम की आम सभा की बैठक में शुक्रवार को कुछ अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में तीन जगहों पर 500 किलोलीटर के प्रतिदिन क्षमता के तीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का निर्णय लिया गया, साथ ही शहर के दो श्मशान घाटों पर गाय के गोबर से बने उपलों से अंतिम संस्कार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा बैठक में निगम आयुक्त द्वारा सदन में लाए गए तीन प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया।

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इस दौरान दिल्ली के बॉर्डर स्थानों पर स्थित निगम के सभी टोल प्लाजा के कॉन्ट्रेक्ट को बढ़ाने और निगम के छह जोन में सार्वजनिक लाइटों को बदलने से जुड़ा प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। इस बैठक में निगम के 24 श्मशान परिसरों व अन्य को गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालन के कॉन्ट्रैक्ट के नवीनीकरण से जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव के तहत निगम के अधीन आने वाले श्मशान घाटों, कब्रिस्तानों और अन्य को गोद लेने, उनके विकास व रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों, आरडब्ल्यूए व स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालन करने की सिफारिशें की गईं, जिसे मंजूर कर लिया गया।

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इन इलाकों होगा तीन नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण

निगम के नेता सदन प्रवेश वाही ने बताया कि शास्त्री पार्क, आईपी एक्सटेंशन और लक्ष्मी नगर में 500 किलोलीटर की क्षमता के तीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण किया जाएगा। इसके जरिए निगम के 15 हजार से अधिक पार्कों व हरित क्षेत्रों में उपयोग होने वाले पानी की आपूर्ति इस एसटीपी के जरिए की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि यह निगम की महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परियोजना है।

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तीन श्मशान परिसरों में उपलों से होगा अंतिम संस्कार

महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि दक्षिण जोन के ग्रीन पार्क, द्वारका सेक्टर-24 और पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में स्थित श्मशान परिसरों पर सौ प्रतिशत उपलों (गाय के गोबर के कंडों) के उपयोग से अंतिम संस्कार होगा। इससे जुड़े एक पायलट प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दे दी गई।

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105 सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया गया

बैठक के दौरान नगर निगम ने 105 सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित कर दिया। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) पात्र सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी तरीके से जारी रखेगा, ताकि उन्हें स्थायी रोजगार के लाभ मिल सकें।

सदन में सत्ता पक्ष व विपक्ष ने लगाए आरोप-प्रत्यारोप

सदन की कार्रवाई शुक्रवार को दोपहर दो बजे के बाद शुरू हुई। इस दौरान नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से जुड़े मामले पर एक बधाई प्रस्ताव रखा। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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