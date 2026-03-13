3 श्मशानों में सिर्फ गोबर के उपलों से होगी अंत्येष्टि, 105 कर्मचारियों को किया नियमित; MCD की बैठक के अहम फैसले
दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) पात्र सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी तरीके से जारी रखेगा, ताकि उन्हें स्थायी रोजगार के लाभ मिल सकें।
दिल्ली नगर निगम की आम सभा की बैठक में शुक्रवार को कुछ अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में तीन जगहों पर 500 किलोलीटर के प्रतिदिन क्षमता के तीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का निर्णय लिया गया, साथ ही शहर के दो श्मशान घाटों पर गाय के गोबर से बने उपलों से अंतिम संस्कार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा बैठक में निगम आयुक्त द्वारा सदन में लाए गए तीन प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया।
इस दौरान दिल्ली के बॉर्डर स्थानों पर स्थित निगम के सभी टोल प्लाजा के कॉन्ट्रेक्ट को बढ़ाने और निगम के छह जोन में सार्वजनिक लाइटों को बदलने से जुड़ा प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। इस बैठक में निगम के 24 श्मशान परिसरों व अन्य को गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालन के कॉन्ट्रैक्ट के नवीनीकरण से जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव के तहत निगम के अधीन आने वाले श्मशान घाटों, कब्रिस्तानों और अन्य को गोद लेने, उनके विकास व रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों, आरडब्ल्यूए व स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालन करने की सिफारिशें की गईं, जिसे मंजूर कर लिया गया।
इन इलाकों होगा तीन नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण
निगम के नेता सदन प्रवेश वाही ने बताया कि शास्त्री पार्क, आईपी एक्सटेंशन और लक्ष्मी नगर में 500 किलोलीटर की क्षमता के तीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण किया जाएगा। इसके जरिए निगम के 15 हजार से अधिक पार्कों व हरित क्षेत्रों में उपयोग होने वाले पानी की आपूर्ति इस एसटीपी के जरिए की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि यह निगम की महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परियोजना है।
तीन श्मशान परिसरों में उपलों से होगा अंतिम संस्कार
महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि दक्षिण जोन के ग्रीन पार्क, द्वारका सेक्टर-24 और पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में स्थित श्मशान परिसरों पर सौ प्रतिशत उपलों (गाय के गोबर के कंडों) के उपयोग से अंतिम संस्कार होगा। इससे जुड़े एक पायलट प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दे दी गई।
105 सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया गया
बैठक के दौरान नगर निगम ने 105 सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित कर दिया। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) पात्र सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी तरीके से जारी रखेगा, ताकि उन्हें स्थायी रोजगार के लाभ मिल सकें।
सदन में सत्ता पक्ष व विपक्ष ने लगाए आरोप-प्रत्यारोप
सदन की कार्रवाई शुक्रवार को दोपहर दो बजे के बाद शुरू हुई। इस दौरान नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से जुड़े मामले पर एक बधाई प्रस्ताव रखा। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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