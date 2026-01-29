दिल्ली में 3 नाबालिग लड़कों ने 6 साल की मासूम का किया गैंगरेप; दो हिरासत में, तीसरा फरार

संक्षेप: इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये भयानक घटना राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके की है। तीनों लड़कों ने 18 जनवरी को अपनी हवस मिटाने के लिए एक बच्ची के साथ दरिंदगी की।

3 नाबालिग लड़के, जिनकी उम्र महज 10, 13 और 16 साल है। उन पर आरोप है- 6 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करने का। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये भयानक घटना राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके की है। तीनों लड़कों ने 18 जनवरी को अपनी हवस मिटाने के लिए एक बच्ची के साथ दरिंदगी की। पुलिस ने 2 लड़कों को दबोच लिया है, तीसरा अभी भी फरार है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बहला-फुसलाकर किया कांड मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक- 18 जनवरी को शाम करीब 7 बजे लड़की अपनी मौसी के घर से लौट रही थी, तभी लड़कों ने उसे बहलाया-फुसलाया और एक छत पर लेकर चले गए। वहां तीनों ने मिलकर लड़की का गैंगरेप किया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के हवाले से सामने आया है- लड़की खून से लथपथ हालत में वहां से लौटी, तो अपनी मां को बताया कि वह गिर गई थी। लेकिन उसकी मां इस बात से हैरान थीं कि शरीर के अन्य हिस्सों में कहीं चोट नहीं आई है।

आरोपी की मां ने पुलिस को सौंपा अपना बेटा जब उन्होंने बच्ची से और पूछा, तो उसने अपने साथ हुई घिनौनी घटना को बताया। बच्ची से आपबीती सुनने के बाद परिजन पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां से उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया। लड़की ने बताया था कि उसे एक छत पर ले गए थे, जहां जाकर देखा तो खून के धब्बे भी मिले।

पुलिस केस होने के बाद आरोपी नाबालिग लड़कों की खोजबीन शुरू हुई। एक आरोपी की मां ने पीड़ित परिवार का साथ दिया और उसने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा- मैं सभी जिम्मेदार लोगों के लिए सख्त सजा चाहती हूं।