काम की बात: गुरुग्राम में एंबियंस मॉल से लेकर डीएलएफ साइबर सिटी तक 3 लेन का फ्लाईओवर बनेगा
गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित एंबियंस मॉल से लेकर डीएलएफ साइबर सिटी तक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। तीन लेन का यह फ्लाईओवर 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर की तरफ जाने वाले 70 प्रतिशत वाहन एंबियंस मॉल से डीएलएफ साइबर सिटी की तरफ मुड़ते हैं।
दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित एंबियंस मॉल से लेकर डीएलएफ साइबर सिटी तक तीन लेन का फ्लाईओवर बनाया जाएगा। यह 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इस समयावधि में डीएलएफ मोलसरी एवेन्यू रोड से हाईवे के नीचे से निकलता हुआ दिल्ली की तरफ अंडरपास बन जाएगा। इन दोनों के निर्माण में करीब 325 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
इस परियोजना से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण की मंजूरी एनएचएआई और जीएमडीए से मिलने के पश्चात एक कंपनी को इनके निर्माण के लिए टेंडर आवंटित कर दिया है। इस कंपनी की तरफ से मौजूदा समय में ट्रैफिक मैनेजमेंट योजना तैयार की जा रही है। इस योजना को ट्रैफिक पुलिस से मंजूर करवाया जाएगा। ट्रैफिक डायवर्जन के साथ फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण शुरू हो जाएगा। एक महीने के अंदर ट्रैफिक डायवर्जन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण शुरू होगा इन दोनों के बनने के बाद दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक में सुधार दर्ज होगा। एनएचएआई ने पिछले साल एक सर्वे करवाया था।
दिल्ली से जयपुर की तरफ जाने वाले एक लाख वाहनों में से 70 प्रतिशत वाहन एंबियंस मॉल से डीएलएफ साइबर सिटी की तरफ मुड़ते हैं। एंबियंस मॉल से डीएलएफ साइबर सिटी की तरफ फ्लाईओवर बनने के बाद वाहन चालकों को जाम में नहीं फंसना पड़ेगा।
डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया अंडरपास से जुड़ेगा
एक अधिकारी ने बताया कि एंबियंस मॉल से लेकर डीएलएफ साइबर सिटी के बीच में तैयार हो रहे डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया को टनल के माध्यम से मोलसरी एवेन्यू रोड से निकल रहे अंडरपास से जोड़ा जाएगा। इस मॉल से दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को असुविधा नहीं होगी। डीएलएफ डाउन टाउन इमारत को भी इस अंडरपास से जोड़ा जाएगा।
हाईवे पर वाहनों का दबाव कम होगा
दिल्ली के महिपालपुर से एंबीयंस मॉल तक फ्लाईओवर का निर्माण एनएचएआई कराएगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। फ्लाईओवर बनने के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल और महिपालपुर की तरफ से डीएलएफ साइबर सिटी, एंबियंस मॉल और उद्योग विहार की तरफ जाने वाले वाहन निकल जाएंगे। इससे दिल्ली-जयपुर हाईवे पर वाहनों का दबाव कम होगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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