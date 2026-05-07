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गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा, कार-ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में 3 की मौत

May 07, 2026 11:44 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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दिल्ली-एनसीआर के गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के बिलासपुर क्षेत्र में पचगांव-जमालपुर सड़क पर 1 ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक भूमि अभिलेख अधिकारी और एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी शामिल हैं।

गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा, कार-ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में 3 की मौत

दिल्ली-एनसीआर के गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के बिलासपुर क्षेत्र में पचगांव-जमालपुर सड़क पर एक ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक भूमि अभिलेख अधिकारी और एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है।

मृतकों की हुई पहचान

मामला बुधवार देर शाम का है। हादसे के बाद ट्रक चालक अपना वाहन घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बिलासपुर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया है।पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान पुखरपुर गांव के कुलदीप (40), नवल सिंह (68) और समय सिंह (70) के रूप में हुई है। कुलदीप एचएसआईआईडीसी में पटवारी थे, नवल सिंह सेना से सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि समय सिंह किसान थे।

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चालक मौके से फरार

पुलिस के अनुसार, बुधवार दोपहर तीनों व्यक्ति किसी काम से जमालपुर गए थे। वे देर शाम कार से पुखरपुर गांव लौट रहे थे, तभी पचगांव-जमालपुर मार्ग पर मोकलवास गांव के पास उनकी तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। कुलदीप कार चला रहा था। भीषण टक्कर से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों यात्री वाहन के अंदर फंस गए। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, सभी को वाहन से बाहर निकाला और तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

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इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि ट्रक दमन और दीव राज्य में पंजीकृत था। चालक माल से लदा हुआ ट्रक लेकर बिलासपुर आया था। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह भेज दिया गया है। हम ट्रक चालक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

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Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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