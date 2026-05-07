गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा, कार-ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में 3 की मौत
दिल्ली-एनसीआर के गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के बिलासपुर क्षेत्र में पचगांव-जमालपुर सड़क पर 1 ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक भूमि अभिलेख अधिकारी और एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी शामिल हैं।
दिल्ली-एनसीआर के गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के बिलासपुर क्षेत्र में पचगांव-जमालपुर सड़क पर एक ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक भूमि अभिलेख अधिकारी और एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है।
मृतकों की हुई पहचान
मामला बुधवार देर शाम का है। हादसे के बाद ट्रक चालक अपना वाहन घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बिलासपुर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया है।पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान पुखरपुर गांव के कुलदीप (40), नवल सिंह (68) और समय सिंह (70) के रूप में हुई है। कुलदीप एचएसआईआईडीसी में पटवारी थे, नवल सिंह सेना से सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि समय सिंह किसान थे।
चालक मौके से फरार
पुलिस के अनुसार, बुधवार दोपहर तीनों व्यक्ति किसी काम से जमालपुर गए थे। वे देर शाम कार से पुखरपुर गांव लौट रहे थे, तभी पचगांव-जमालपुर मार्ग पर मोकलवास गांव के पास उनकी तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। कुलदीप कार चला रहा था। भीषण टक्कर से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों यात्री वाहन के अंदर फंस गए। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, सभी को वाहन से बाहर निकाला और तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि ट्रक दमन और दीव राज्य में पंजीकृत था। चालक माल से लदा हुआ ट्रक लेकर बिलासपुर आया था। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह भेज दिया गया है। हम ट्रक चालक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
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