दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, कार-बस की टक्कर में एक ही परिवार के 3 की मौत
गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां कार और बस की टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए।
गुरुवार सुबह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गांव धुनेला के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार से आ रही एक अनियंत्रित कार आगे चल रही बस के पीछे इतनी जोरदार टक्कर मारते हुए अंदर जा घुसी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में कार सवार दंपति और उनकी बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची राहत एवं बचाव टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त कार में फंसे मृतकों और घायलों को बाहर निकाला। सभी को तुरंत इलाज के लिए सोहना के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल प्रशासन ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर शवगृह में रखवा दिया है।
मासूम बेटी को और बेटे बच गए जिंदा
हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्चों को पहले सोहना के सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं, हादसे में सुरक्षित बची मृतक दंपति की एक मासूम बेटी को भोंडसी थाना पुलिस ने अपनी देखरेख में सुरक्षित बैठाया हुआ है और परिजनों को सूचित किया जा रहा है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की हर पहलू से गहराई से जांच शुरू कर दी है।
नरेश कुमार
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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