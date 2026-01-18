Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News3 criminals arrested after encounter in Noida; how they commit robbery
नोएडा में देर रात चलीं गोलियां, मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाश दबोचे गए; ऐसे करते थे लूटपाट

नोएडा में देर रात चलीं गोलियां, मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाश दबोचे गए; ऐसे करते थे लूटपाट

संक्षेप:

नोएडा में देर रात गोलीबारी हुई। पुलिस ने बदमाशों की एक कार का पीछा करके उन्हें घेर लिया, लेकिन तभी बदमाशों ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी। बदमाशों ने पुलिस दल पर गोलियां दागीं, तो इसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलायी।

Jan 18, 2026 03:32 pm ISTRatan Gupta भाषा, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा के थाना ईकोटेक-तीन पुलिस ने शनिवार रात एक मुठभेड़ के बाद तीन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। ये बदमाश राहगीरों को कार में लिफ्ट देने का झांसा देकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व में कई मामले दर्ज हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नोएडा में देर रात चलीं गोलियां

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना ईकोटेक-तीन पुलिस बीती रात को कच्ची सड़क के पास बैरियर लगाकर जांच कर रही थी, तभी एक कार में कुछ लोग आते दिखे। उन्होंने बताया कि शक होने पर पुलिस ने कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार रुकने की बजाए वहां से भागने लगे।

पुलिस ने कार का पीछा करके उन्हें घेर लिया, लेकिन तभी बदमाशों ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी। बदमाशों ने पुलिस दल पर गोलियां दागीं, तो इसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलायी।

ये भी पढ़ें:मैंने देखा वो तड़प रहा था…, इंजीनियर को बचाने पानी में कूदा डिलीवरी एजेंट, फिर?
ये भी पढ़ें:दिल्ली में 70 साल की महिला को 3 दिन रखा डिजीटल अरेस्ट, 7 करोड़ रुपए ऐसे लूट लिए

मुठभेड़ मे ये बदमाश हुए घायल

मीडिया प्रभारी ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाई गई गोली जियाउल्लह पुत्र अनीसुर्रहमान, निवासी जिला मोतीहारी, बिहार, और अमन गुप्ता, पुत्र प्रदीप कुमार, निवासी जनपद एटा के पैर में लगी। उन्होंने बताया कि इनका एक साथी नसीम अली उर्फ रियाज, पुत्र साबिर अली मौके से भाग गया और पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया।

ऐसे देते थे लूटपाट को अंजाम

पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला कि ये लोग राहगीरों को सवारी के रूप में अपनी कार में बैठाते थे और उनसे मारपीट करके उनके मोबाइल, नगदी आदि लूट लेते थे। उन्होंने बताया कि इन बदमाशों ने लूटपाट की कई घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से एक कार, तीन तमंचे, कारतूस, लूटी हुई रकम में से छह हजार 500 रुपये नगद, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद किया है।

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।