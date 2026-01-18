नोएडा में देर रात चलीं गोलियां, मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाश दबोचे गए; ऐसे करते थे लूटपाट

संक्षेप: नोएडा में देर रात गोलीबारी हुई। पुलिस ने बदमाशों की एक कार का पीछा करके उन्हें घेर लिया, लेकिन तभी बदमाशों ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी। बदमाशों ने पुलिस दल पर गोलियां दागीं, तो इसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलायी।

नोएडा के थाना ईकोटेक-तीन पुलिस ने शनिवार रात एक मुठभेड़ के बाद तीन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। ये बदमाश राहगीरों को कार में लिफ्ट देने का झांसा देकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व में कई मामले दर्ज हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नोएडा में देर रात चलीं गोलियां पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना ईकोटेक-तीन पुलिस बीती रात को कच्ची सड़क के पास बैरियर लगाकर जांच कर रही थी, तभी एक कार में कुछ लोग आते दिखे। उन्होंने बताया कि शक होने पर पुलिस ने कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार रुकने की बजाए वहां से भागने लगे।

पुलिस ने कार का पीछा करके उन्हें घेर लिया, लेकिन तभी बदमाशों ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी। बदमाशों ने पुलिस दल पर गोलियां दागीं, तो इसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलायी।

मुठभेड़ मे ये बदमाश हुए घायल मीडिया प्रभारी ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाई गई गोली जियाउल्लह पुत्र अनीसुर्रहमान, निवासी जिला मोतीहारी, बिहार, और अमन गुप्ता, पुत्र प्रदीप कुमार, निवासी जनपद एटा के पैर में लगी। उन्होंने बताया कि इनका एक साथी नसीम अली उर्फ रियाज, पुत्र साबिर अली मौके से भाग गया और पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया।

ऐसे देते थे लूटपाट को अंजाम पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला कि ये लोग राहगीरों को सवारी के रूप में अपनी कार में बैठाते थे और उनसे मारपीट करके उनके मोबाइल, नगदी आदि लूट लेते थे। उन्होंने बताया कि इन बदमाशों ने लूटपाट की कई घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से एक कार, तीन तमंचे, कारतूस, लूटी हुई रकम में से छह हजार 500 रुपये नगद, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद किया है।