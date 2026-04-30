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दिल्ली में गोल्फ कोर्स के तालाब में जहां डूबकर मरे 3 मासूम, पहले भी हो चुकी 4 बच्चों की मौत

Apr 30, 2026 09:16 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मासूम बच्चों की उम्र महज 8 और 11 साल थी। इस घटना पर एक स्थानीय निवासी ने न्यूज ऐजेंसी पीटीआई को बताया- सालों पहले यहां चार बच्चों की मौत हो गई थी।

दिल्ली में गोल्फ कोर्स के तालाब में जहां डूबकर मरे 3 मासूम, पहले भी हो चुकी 4 बच्चों की मौत

दिल्ली में गोल्फ कोर्स स्थित तालाब में 3 बच्चों के डूबकर मरने की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। मासूम बच्चों की उम्र महज 8 और 11 साल थी। इस दर्द को उस घटना ने और कुरेद दिया है, जब इस जगह कई साल पहले 4 बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना पर एक स्थानीय निवासी ने न्यूज ऐजेंसी पीटीआई को बताया- “सालों पहले यहां चार बच्चों की मौत हो गई थी।”

सालों पहले हुई थी 4 बच्चों की मौत

स्थानीय व्यक्ति ने बताया- “मैं इस इलाके से गोयला डेयरी में अपने घर जा रहा था, तभी मैंने यहां भीड़ देखी। पास जाकर देखा, तो मैंने पुलिस को 3 बच्चों की लाशें ले जाते हुए देखा। तब उन्होंने बताया कि सालों पहले यहां चार बच्चों की भी मौत हो गई थी। मुझे ठीक से नहीं पता कि वे डूबने से मरे या उनकी हत्या की गई।”

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बच्चों की उम्र महज 8 और 11 साल

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि द्वारका के सेक्टर 24 में एक गोल्फ कोर्स की बाउंड्री वॉल फांदने के बाद आठ से 11 साल के दो भाइयों समेत तीन बच्चे 15 फुट गहरे तालाब में डूब गए। पुलिस ने मरने वालों की पहचान गोयला डेयरी के रहने वाले दो भाइयों, रवि जायसवाल (8) और वीर जायसवाल (11) और एक आवारा के बेटे हर्ष (11) के रूप में की है।

गुरुवार सुबह तालाब में तैरती मिलीं बच्चों की लाशें

पुलिस अफसर के मुताबिक, बुधवार शाम करीब 7:30 बजे एक सिक्योरिटी गार्ड ने जमीन पर कुछ कपड़े पड़े हुए देखे। उसने आस-पास नजर दौड़ाई, तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि मामला सामान्य है, तो उसने नजरअंदाज कर दिया और किसी को इसके बारे में अलर्ट भी नहीं किया। मगर गुरुवार सुबह पानी में लाशें तैरती हुईं दिखाई देने लगीं, तो स्टाफ ने पुलिस को अलर्ट किया गया।

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पुलिस ने बरामद की लाशें

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (द्वारका) कुशलपाल सिंह ने बताया, "जगह पर पहुंचने पर पुलिस को गोल्फ कोर्स के अंदर एक तालाब में तीन बच्चे मरे हुए मिले। फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने लाशें निकालने में मदद की।" उन्होंने बताया, लाशों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मौके से सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है।

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3 लोगों की जांच कमेटी गठित

इस बीच, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने एक बयान में कहा, "घटना की जांच के लिए डायरेक्टर की अगुवाई में तीन लोगों की एक कमिटी बनाई गई है और उसे एक हफ़्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।"

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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