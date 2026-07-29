दिल्ली हिंसा में 20 FIR में 3 हत्या की कोशिश के, 12 दंगा करने की; अब क्या करेगी पुलिस
दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने 20 एफआईआर दर्ज की हैं। इसमें से 3 हत्या की कोशिश की। 12 मामले दंगे के। क्या दिल्ली पुलिस आरोपियों पर ऐक्शन लेगी?
जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च से लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक कुल 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 3 एफआईआर हत्या की कोशिश करने और 12 एफआईआर दंगा करने से जुड़ी हुई हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये सभी एफआईआर 20 जुलाई से लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प को लेकर दर्ज की गई हैं। इस मामले पर बात करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि सरकार के फैसले के अनुसार, इन मामलों पर ऐक्शन लिया जाएगा।
20 में 3 हत्या की कोशिश का मामला
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब तक विरोध प्रदर्शन के बाद कुल 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 3 हत्या की कोशिश करने जैसे गंभीर अपराध के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विवेक भगत पर हुआ हमला भी इसमें शामिल है।
ACP पर हमले में हत्या की कोशिश का मामला दर्ज
विवेक भगत पर 22 जुलाई को हमला हुआ था। इसमें गुस्साई भीड़ ने एसीपी भगत को बुरी तरह पीटा था। उनपर हमले का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हिंसक भीड़ विवेक भगत पर हमला करते हुए दिखाई दे रही है। इस दौरान लगातार हो रही पत्थरबाजी के बीच विवेक भगत को हिंसक भीड़ से बचाकर दूर ले जाया गया था, जिस वजह से उनकी जान बच सकी थी।पुलिस ने इस मामले में हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है।
इस मामले पर बात करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर सरकार के फैसले के अनुसार ही ऐक्शन लिया जाएगा। हालांकि, बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस उन लोगों की पहचान कर रही है, जो दिल्ली में पुलिस पर हुई हिंसा के साथ तोड़फोड़ या किसी तरह की हिंसा में शामिल हुए थे।
सीजेपी की चेतावनी
बता दें कि सीजेपी जब धरना प्रदर्शन कर रही थी, तो उसकी मांग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं थी। सीजेपी ने मांग की थी कि नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, इसके साथ ही प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है या केस दर्ज किया गया है, उसे वापस लिया जाए। सरकार ने सीजेपी की तीनों ही मांगें मान ली थीं। हालांकि, अभी तक प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर को वापस नहीं लिया गया है और सीजेपी लगातार सरकार से अपना वादा निभाने की बात कह रही है। सीजेपी का कहना है कि वादे से मुकरने पर वो दोबारा प्रदर्शन शुरू कर देंगे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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