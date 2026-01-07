गुरुग्राम में गाय की तस्करी और अवैध हथियार रखने के आरोप में 3 गिरफ्तार

संक्षेप: आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को करीब 1 Km तक पीछा करना पड़ा। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस को डराने के लिए हवाई फायरिंग भी की। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बोलेरो गाड़ी, देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

हरियाणा के नूंह जिले में पुलिस ने गो-तस्करी और अवैध हथियार रखने के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को करीब 1 Km तक पीछा करना पड़ा। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस को डराने के लिए हवाई फायरिंग भी की। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बोलेरो गाड़ी, देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जमील, लुकमान और आजाद उर्फ काला के रूप में हुई है। यह कार्रवाई सीआईए फिरोजपुर झिरका टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की।

सूचना मिलते ही की गई नाकाबंदी नूंह पुलिस को मंगलवार रात सूचना मिली थी कि कुछ लोग मंडीखेड़ा से फिरोजपुर झिरका की ओर बोलेरो गाड़ी में गो-तस्करी के इरादे से जा रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार भी हैं। सूचना मिलते ही सीआईए टीम ने दिल्ली- अलवर रोड पर नाकाबंदी कर दी।

कुछ देर बाद संदिग्ध बोलेरो गाड़ी नाकाबंदी की ओर आती दिखाई दी। पुलिस टीम ने टॉर्च की रोशनी दिखाकर गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ा दी और बैरिकेड तोड़ते हुए भागने की कोशिश की।

टायर पंचर, फिर भी नहीं रुकी गाड़ी पुलिस ने गाड़ी को रोकने के लिए सड़क पर लोहे का कांटा फेंका, जिससे बोलेरो के पिछले टायर पंचर हो गए। इसके बावजूद आरोपी गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाते रहे। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी का पीछा शुरू कर दिया। पीछा किए जाने के दौरान आरोपियों ने पुलिस को डराने के लिए हवा में गोलियां चलाईं। हालांकि, पंचर टायरों के चलते करीब एक किलोमीटर आगे जाकर गाड़ी अचानक रुक गई।

भागने की कोशिश, लेकिन तीनों दबोचे गए गाड़ी रुकते ही एक आरोपी ड्राइवर साइड से और दो कंडक्टर साइड से उतरकर भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीनों को मौके पर ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने बोलेरो गाड़ी के अलावा एक देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए।