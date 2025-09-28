3 arrested for robbing jewellery worth Rs 1.5 crore in Delhi दिल्ली में 1.5 करोड़ के गहने लूटने के आरोप में 3 दबोचे गए, 4 दिन में ऐसे हुई गिरफ्तारी, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में 1.5 करोड़ के गहने लूटने के आरोप में 3 दबोचे गए, 4 दिन में ऐसे हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने बताया कि प्रदीप सिंह (40), काकू उर्फ ​​जय मलिक (32) और विष्णु (43) गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। इन लोगों ने चांदनी चौक से भोगल मार्केट सोना-चाँदी ले जा रहे दो लोगों को भैरों मंदिर के पास लूटा था।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 10:14 PM
भारत मंडपम के पास लगभग 1.5 करोड़ रुपये के आभूषणों की दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि प्रदीप सिंह (40), काकू उर्फ ​​जय मलिक (32) और विष्णु (43) गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में मामूली रूप से घायल भी हुए हैं।

बुधवार को, चांदनी चौक से भोगल मार्केट सोना-चाँदी ले जा रहे दो लोगों को भैरों मंदिर के पास एक नीली मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने रोक लिया। उनमें से एक पर बंदूक तानते हुए, पीछे बैठे व्यक्ति ने 37.061 किलोग्राम चाँदी और 870 ग्राम सोने से भरा बैग छीन लिया और भाग गए।

डीसीपी निधिन वलसन ने बताया, विष्णु को सबसे पहले करोल बाग में चोरी के सोने-चाँदी को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। उससे पूछताछ के बाद पुलिस प्रदीप और काकू तक पहुँची, जिन्हें तेज रफ्तार से पीछा करने के बाद खजूरी खास फ्लाईओवर के पास एक कार में रोका गया। दोनों ने कथित तौर पर छापेमारी दल पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिससे एएसआई प्रमोद घायल हो गए, लेकिन काफी मशक्कत के बाद उन्हें काबू कर लिया गया।

28 सितंबर को, करोल बाग इलाके में सीसीटीवी की छानबीन के दौरान, एक मुखबिर ने खुलासा किया कि डकैती से जुड़ा एक संदिग्ध करोल बाग के व्यापारियों को लूटे गए सोने-चाँदी के सामान बेचने की कोशिश कर रहा था। जानकारी के मुताबिक, पुलिस की एक टीम ने छोटे लाल पान भंडार, डोरी वालान, गुरुद्वारा रोड, दिल्ली पहुँची, जहाँ मुखबिर ने विष्णु की पहचान की।

जब पुलिस टीम उसके पास पहुँची, तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन लगभग 200 मीटर भागने के बाद गिर गया, उसे मामूली चोटें आईं और कांस्टेबल मनीष ने उसे पकड़ लिया। शुरुआत में, उसने गोलमोल जवाब दिए, लेकिन बाद में उसने कबूल किया कि 24 सितंबर को उसके साथी प्रदीप ने अपने सह-आरोपियों के साथ मिलकर भैरों मंदिर के पास एक बड़ी डकैती की थी।

पुलिस ने बताया उन्होंने कहा, दिल्ली-एनसीआर में चार दिनों तक पीछा करने के बाद, तीन आरोपियों को पकड़ लिया गया और चोरी की अधिकांश संपत्ति बरामद कर ली गई।बाद की तलाशी में 37.061 किलोग्राम चांदी, 200 ग्राम शुद्ध सोना बरामद हुआ। और 1.86 लाख रुपये नकद। पुलिस ने कार, पैसे छुपाकर रखी गई स्कूटर, अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और लूट के दौरान आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े भी जब्त कर लिए हैं।