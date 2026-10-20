गाजियाबाद में SIR के बाद 284 मतदान केंद्र घटे, अब कहां सबसे अधिक और कम सेंटर

गाजियाबाद में एसआईआर के बाद पहले के मुकाबले 284 मतदान केंद्र कम हो गए हैं। जिले में पहले 3,358 मतदान केंद्र थे, जो अब घटकर 3,074 रह गए हैं। इसकी वजह यह है कि चुनाव आयोग ने 1200 से कम मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों को दूसरे केंद्रों में मिला दिया है।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हुई वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदान केंद्रों की संख्या घट गई है। 1200 से कम मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों को दूसरे केंद्रों में मिलाने के बाद जिले में 3,358 मतदान केंद्रों के स्थान पर 3,074 मतदेय स्थल रह गए हैं। इस तरह जिले में 284 मतदान केंद्र कम हो गए।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि एसआईआर के बाद मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। इसके बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) ने भौतिक सत्यापन कर 1200 मतदाताओं के मानक के आधार पर प्रस्तावित सूची तैयार की है। इसके तहत जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की संख्या में बदलाव किया गया है।

साहिबाबाद में 140 बूथ कम हुए एसआईआर के बाद साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या 1,174 से घटकर 1,034 रह गई है। इसी तरह लोनी में 582 के स्थान पर 540, मुरादनगर में 543 के स्थान पर 504, गाजियाबाद में 530 के स्थान पर 489, मोदीनगर में 397 के स्थान पर 382 और धौलाना आंशिक विधानसभा क्षेत्र में 135 के स्थान पर 125 मतदान केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं।

जनपद में 23.94 लाख मतदाता एसआईआर के बाद जिले में कुल 23,94,117 मतदाता हैं। इनमें 13,34,854 पुरुष, 10,59,129 महिला और 130 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता सूची को दुरुस्त करने के साथ नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी जारी है।

24 और 25 अक्टूबर को विशेष अभियान जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देश पर 24 और 25 अक्टूबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। एक अक्तूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा और ऐसे नागरिक, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। इससे उनके नाम 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में शामिल किए जा सकेंगे।