पहले फोन कर बुलाया और फिर कर दी फायरिंग, दिल्ली के शाहदरा में शख्स पर जानलेवा हमला

दिल्ली के शाहदरा में छोटे विवाद पर 27 साल के युवक को दो बदमाशों ने गोली मारी। चार गोलियां लगने से युवक बुरी तरह घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।

दिल्ली के शाहदरा इलाके में बीती रात एक छोटी सी कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। शुक्रवार तड़के करीब 1:07 बजे तिकोना पार्क के पास पुलिस क्वार्टर्स के ठीक पीछे, दो भाइयों ने कथित तौर पर 27 साल के अखिल पंवार पर गोलियां चला दीं। इस हमले में अखिल को चार गोलियां लगीं, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस ने शुरू की जांच शाहदरा पुलिस स्टेशन को सुबह 1:43 बजे एक पीसीआर कॉल मिली। कॉल करने वाले रिधम सुरमा ने बताया कि उनके दोस्त अखिल को सौरव नागर और गौरव नागर नाम के दो भाइयों ने पहले फोन पर बुलाया और फिर उस पर फायरिंग कर दी। रिधम ने तुरंत अखिल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई।

क्या थी गोलीबारी की वजह? पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि यह घटना एक मामूली कहासुनी से शुरू हुई। अखिल ने कथित तौर पर नागर भाइयों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि दोनों भाइयों ने गोलीबारी कर दी। पुलिस ने बताया कि अखिल पंवार शाहदरा पुलिस स्टेशन में पहले से ही बैड कैरेक्टर के रूप में दर्ज है।